«Реал» огласил заявку на матч Лиги чемпионов с «Ромой»

«Реал» назвал игроков, которые отправились в Рим на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
Вратари: Кико Касилья, Тибо Куртуа, Люка Зидан.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Хави Санчес.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Даниэль Себальос.
Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус.
В предыдущем туре «сливочные» разгромили на выезде «Викторию» со счетом 5:0.