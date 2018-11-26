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«Реал» огласил заявку на матч Лиги чемпионов с «Ромой»

сегодня, 11:53
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

«Реал» назвал игроков, которые отправились в Рим на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

Вратари: Кико Касилья, Тибо Куртуа, Люка Зидан.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Хави Санчес.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Даниэль Себальос.

Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус.

В предыдущем туре «сливочные» разгромили на выезде «Викторию» со счетом 5:0.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов ответил cska plus
   294 / 888
сегодня в 12:11
В наших интересах, чтобы Реал пролетел.
Они сыграют ничейку, обоих устроит.
амурец
амурец
   91 / 888
сегодня в 12:04
да уж, Наваса нет, а Куртуа смотрю пока уровень Реала не тянет
cska plus
cska plus
   3 / 888
сегодня в 11:59
В наших интересах, чтобы Реал пролетел.
barcamilan
barcamilan
   418 / 888
сегодня в 11:58
а где же навас?
Великий Князь
Великий Князь
   2 / 888
сегодня в 11:57
Хана Реалу.
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