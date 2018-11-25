«Зенит» - «Ростов»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 15-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси, Мак
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Зуев, Сигурдарсон
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов».
Если не считать гол Шатова в ворота Лунёва - то Зенит более года не проигрывает на своей арене.....вообще никому...ни в одном турнире....
Если не считать гол Шатова в ворота Лунёва - то Зенит более года не проигрывает на своей арене.....вообще никому...ни в одном турнире....
"На 67-й минуте матча 11-го тура "Зенит" – "Ростов" (3:0) арбитр Александр Егоров не назначил пенальти в ворота хозяев. Защитник зенитовцев Игорь Смольников рукой парировал удар Александра Бухарова, пробившего по воротам Михаила Кержакова."
"Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в поединке 22-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (0:0). Обслуживавший матч арбитр Алексей Еськов не зафиксировал фол на Тимофее Калачёве."
И.Т.Д.
А в 90-х Зенит Ростсельмашу так вообще руками забивал и ничего!)))
Не завидую Ростову, слишком часто в играх с Зенитом их просто убивают!
https://www.youtube.com/watch?v=PCfTe3zX-m0
"На 67-й минуте матча 11-го тура "Зенит" – "Ростов" (3:0) арбитр Александр Егоров не назначил пенальти в ворота хозяев. Защитник зенитовцев Игорь Смольников рукой парировал удар Александра Бухарова, пробившего по воротам Михаила Кержакова."
"Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в поединке 22-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (0:0). Обслуживавший матч арбитр Алексей Еськов не зафиксировал фол на Тимофее Калачёве."
И.Т.Д.
А в 90-х Зенит Ростсельмашу так вообще руками забивал и ничего!)))
Не завидую Ростову, слишком часто в играх с Зенитом их просто убивают!
Карписсон выставил Сигурдссона,Игнассона,Сигурдассона.....)))
Не прокатит...))
Карписсон выставил Сигурдссона,Игнассона,Сигурдассона.....)))
Не прокатит...))
а где ионов?
а где ионов?