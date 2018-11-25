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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.78 3.80 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет первый тайм, 9’  Зенит 0:0  Ростов 1.77 3.48 5.00
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«Зенит» - «Ростов»: стартовые составы

сегодня, 17:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 15-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси, Мак

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Зуев, Сигурдарсон

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов».

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   47 / 844
сегодня в 18:56
Пора команде растова, уровня пердива, указать на ее место в районе ее хозяина.
Чингачгук
Чингачгук
   45 / 844
сегодня в 18:49
Зениту только победы над пердивщиками.
борька
борька
   221 / 844
сегодня в 18:47
Капут трубопрводу! Ростов 3-1, вперед к победе в чемпионате! Ростов чемпион!
Brigar
Brigar
   22 / 844
сегодня в 18:38
    RussianMango
    RussianMango
       243 / 844
    сегодня в 18:36
    Комбайнеры сегодня разгонят бомжацкий притон.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил ermak6848
       20 / 844
    сегодня в 18:34
    Надеюсь, что фк " РОСТОВ " выиграет или отнимет 1 очко на выезде у " Зенита "
    Напрасные надежды.....)))
    Если не считать гол Шатова в ворота Лунёва - то Зенит более года не проигрывает на своей арене.....вообще никому...ни в одном турнире....
    Гус Пойет
    Гус Пойет
       41 / 844
    сегодня в 18:33
    Валера верим!
    ziborock
    ziborock ответил Литейный 4
       18 / 844
    сегодня в 18:32
    Нормапьный составчик. Вполне можем Ростов обыграть. Главное, чтобы судья не поломал игру как сегодня москаль.
    Это точно!)
    "На 67-й минуте матча 11-го тура "Зенит" – "Ростов" (3:0) арбитр Александр Егоров не назначил пенальти в ворота хозяев. Защитник зенитовцев Игорь Смольников рукой парировал удар Александра Бухарова, пробившего по воротам Михаила Кержакова."
    "Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в поединке 22-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (0:0). Обслуживавший матч арбитр Алексей Еськов не зафиксировал фол на Тимофее Калачёве."
    И.Т.Д.
    А в 90-х Зенит Ростсельмашу так вообще руками забивал и ничего!)))
    Не завидую Ростову, слишком часто в играх с Зенитом их просто убивают!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       20 / 844
    сегодня в 18:32
    Увидев что гол викинга Магнуссона принёс успех ЦСКА в матче с Зенитом....
    Карписсон выставил Сигурдссона,Игнассона,Сигурдассона.....)))
    Не прокатит...))
    MALOVAR
    MALOVAR ответил cska plus
       4 / 844
    сегодня в 18:28
    не могу помочь,пока
    vovinho11
    vovinho11
       419 / 844
    сегодня в 18:27
    Верю в результат, 💛💙
    cska plus
    cska plus ответил MALOVAR
       1 / 844
    сегодня в 18:27
    стыдно сегодня за кобыл,ваню,плюса,жама ,уудачи Ростову,порвите коней))))))
    Позорище!
    ermak6848
    ermak6848
       126 / 844
    сегодня в 18:24
    Надеюсь, что фк " РОСТОВ " выиграет или отнимет 1 очко на выезде у " Зенита "
    MALOVAR
    MALOVAR
       4 / 844
    сегодня в 18:24
    стыдно сегодня за кобыл,ваню,плюса,жама ,уудачи Ростову,порвите коней))))))
    OLESOCC
    OLESOCC
       619 / 844
    сегодня в 18:23
    У Зенита три защитника???
    ziborock
    ziborock ответил Russiаnhammer
       18 / 844
    сегодня в 18:21
    свиная поддержка Ростову не требуется!
    Вр первых я не с Зенитоглором общался, а во вторых - Песьяков,Зуев, Паршивлюк (которые сегодня выйдут в основе), как и тренер Ростова, наверное Ростовчане?)))
    Footbolista
    Footbolista ответил Russiаnhammer
       35 / 844
    сегодня в 18:18
    Тебя забыли спросить)...
    Footbolista
    Footbolista
       35 / 844
    сегодня в 18:17
    Вперед Ростов!...Валера, осади лазурных)....
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 844
    сегодня в 18:17
    Нормапьный составчик. Вполне можем Ростов обыграть. Главное, чтобы судья не поломал игру как сегодня москаль.
    Аксинья
    Аксинья
       145 / 844
    сегодня в 18:09
    Ионова припрятали, чтобы Зенит в зимнее трансферное окно к себе не уволок с вердиктом "наш воспитанник"...
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer ответил ziborock
       113 / 844
    сегодня в 18:08
    Уверенной победы Ростову!
    свиная поддержка Ростову не требуется!
    ziborock
    ziborock
       18 / 844
    сегодня в 18:08
    Уверенной победы Ростову!
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       40 / 844
    сегодня в 18:05
    Пожалуй у Ростова состав поприличнее будет
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
       113 / 844
    сегодня в 18:02
    калачева будет не хватать
    а где ионов?
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