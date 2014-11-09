Фламини: «Важно обороняться как единая команда»

Хавбек «Арсенала» Матье Фламини посетовал на то, что атакующие игроки «канониров» мало помогают при обороне своих ворот.
«Важно обороняться как единая команда. Нужно играть не только в обороне как единое целое, но и в атаке, оставаясь близко друг к другу.
Моя роль на поле — оборонять нашу четверку защитников — является самой важной, потому что у нас вперед идет много игроков. Поэтому я всегда стараюсь помогать центрбекам», — сказал Фламини.
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