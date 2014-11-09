Фламини: «Важно обороняться как единая команда»

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09 ноября 2014, 14:19

Хавбек «Арсенала»посетовал на то, что атакующие игроки «канониров» мало помогают при обороне своих ворот.«Важно обороняться как единая команда. Нужно играть не только в обороне как единое целое, но и в атаке, оставаясь близко друг к другу.Моя роль на поле — оборонять нашу четверку защитников — является самой важной, потому что у нас вперед идет много игроков. Поэтому я всегда стараюсь помогать центрбекам», — сказал Фламини.