«Барселона» объявила об аренде Боатенга

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила об аренде нападающего «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга. Срок аренды рассчитан до конца текущего сезона с последующим правом выкупа игрока за 8 миллионов евро.
Официальная презентация Боатенга состоится во вторник, 22 января.
Напомним, что Боатенг перешел в «Сассуоло» минувшим летом.
И зачем он нужен - большой вопрос???
Будем понаблюдать!!!
И зачем он нужен - большой вопрос???
Будем понаблюдать!!!
Пришёл чисто на пару месяцев для мести)
Пришёл чисто на пару месяцев для мести)
Сидишь такой в Сассуоло, и тут пригласили в барсу
Сидишь такой в Сассуоло, и тут пригласили в барсу
На Камп Ноу 4:0)
На Камп Ноу 4:0)
Сейчас Боатенгу 31 год, и он не исключает, что в будущем будет консультировать молодых игроков.
«Молодым парням нужна помощь, потому что вокруг слишком много агентов, которые думают о быстрых деньгах. Футболисты не очень активно учатся, мы не лучшие в математике и других науках. Тебе 18, ты ничего толком не знаешь – и тут тебе платят 5 миллионов в год чистыми. Ты сразу думаешь: «Я. Могу. Купить. Весь. Этот. Мир». Покупаешь друзей, девочек, машины, любовь, счастье – вообще все. В 18 лет ты не паришься о том, что говорят родители. И это распространенная проблема.
Сейчас Боатенгу 31 год, и он не исключает, что в будущем будет консультировать молодых игроков.
«Молодым парням нужна помощь, потому что вокруг слишком много агентов, которые думают о быстрых деньгах. Футболисты не очень активно учатся, мы не лучшие в математике и других науках. Тебе 18, ты ничего толком не знаешь – и тут тебе платят 5 миллионов в год чистыми. Ты сразу думаешь: «Я. Могу. Купить. Весь. Этот. Мир». Покупаешь друзей, девочек, машины, любовь, счастье – вообще все. В 18 лет ты не паришься о том, что говорят родители. И это распространенная проблема.