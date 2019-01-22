Дюков: «У системы „осень-весна“ есть и плюсы, и минусы»

Единственный кандидат в президенты РФС Александр Дюков рассказал о плюсах и минусах системы «осень-весна», на которую лига перешла с сезона-2011/12.
От перехода РПЛ на схему «осень-весна» есть определенные плюсы, поскольку это позволило синхронизировать календари [с европейскими чемпионатами], и это, безусловно, плюс для профессиональных клубов, по большому счету поменялась только нумерация туров.
Конечно, есть определенные минусы, есть недовольство тем, что иногда приходится проводить игры в начале декабря, когда не очень хорошая погода. С другой стороны, мы видим, что инфраструктура, которой располагают клубы РПЛ, меняется. У нас достаточно много клубов, которые находятся на юге, поэтому при более правильном составлении календаря проблему климата, холодной погоды мы имеем возможность минимизировать.
Кстати в еврокубках (вроде как из-за них и переходили) результаты хуже стали!
Кстати в еврокубках (вроде как из-за них и переходили) результаты хуже стали!