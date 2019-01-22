Дюков: «У системы „осень-весна“ есть и плюсы, и минусы»

Единственный кандидат в президенты РФС Александр Дюков рассказал о плюсах и минусах системы «осень-весна», на которую лига перешла с сезона-2011/12.

От перехода РПЛ на схему «осень-весна» есть определенные плюсы, поскольку это позволило синхронизировать календари [с европейскими чемпионатами], и это, безусловно, плюс для профессиональных клубов, по большому счету поменялась только нумерация туров.