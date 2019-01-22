Караваев: «Мне важно прогрессировать, а на лавке „Зенита“ это невозможно»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи, которые некоторое время назад отправляли его в «Зенит».

На данный момент никакого предложения от «Зенита» нет. Ни на меня, ни на агента никто не выходил. Но я допускаю интерес со стороны «Зенита». Любой большой клуб рассматривает длинный список кандидатов на усиление. Возможно, и за мной следят.

Согласился ли бы на аренду в «Зенит» до конца сезона? Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке «Зенита» это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в «Витессе». Для резких перемен должны быть веские причины.