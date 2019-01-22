Караваев: «Мне важно прогрессировать, а на лавке „Зенита“ это невозможно»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи, которые некоторое время назад отправляли его в «Зенит».
На данный момент никакого предложения от «Зенита» нет. Ни на меня, ни на агента никто не выходил. Но я допускаю интерес со стороны «Зенита». Любой большой клуб рассматривает длинный список кандидатов на усиление. Возможно, и за мной следят.
Согласился ли бы на аренду в «Зенит» до конца сезона? Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке «Зенита» это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в «Витессе». Для резких перемен должны быть веские причины.
"Из "Зенита" никто не звонил, но мне приятно что меня рассматривает большой клуб. Я не очень уверен, что смогу выиграть конкуренцию за место в основе у защитников "Зенита" - там и Иванович, и Смольников и Анюков. Вроде ветераны уже, а всё равно я не уверен что смогу их потеснить. Поэтому, думаю что отказал бы сейчас - не дорос я ещё до основы "Зенита", отсюда следует что мне надо прогрессировать - дорожить предоставляемым тренером игровым временем, и пока не дёргаться по грандам."
"Из "Зенита" никто не звонил, но мне приятно что меня рассматривает большой клуб. Я не очень уверен, что смогу выиграть конкуренцию за место в основе у защитников "Зенита" - там и Иванович, и Смольников и Анюков. Вроде ветераны уже, а всё равно я не уверен что смогу их потеснить. Поэтому, думаю что отказал бы сейчас - не дорос я ещё до основы "Зенита", отсюда следует что мне надо прогрессировать - дорожить предоставляемым тренером игровым временем, и пока не дёргаться по грандам."
Значит, не чувствует за собой мастерства, шобы усадить кого то, а не сесть самому...
Значит, не чувствует за собой мастерства, шобы усадить кого то, а не сесть самому...