Караваев: «Мне важно прогрессировать, а на лавке „Зенита“ это невозможно»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Караваев: «Мне важно прогрессировать, а на лавке „Зенита“ это невозможно»

22 января 2019, 11:03

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи, которые некоторое время назад отправляли его в «Зенит».

На данный момент никакого предложения от «Зенита» нет. Ни на меня, ни на агента никто не выходил. Но я допускаю интерес со стороны «Зенита». Любой большой клуб рассматривает длинный список кандидатов на усиление. Возможно, и за мной следят.

Согласился ли бы на аренду в «Зенит» до конца сезона? Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке «Зенита» это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в «Витессе». Для резких перемен должны быть веские причины.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
22 января в 20:00
Раз никто и не звал, то ему и не нужно. Таких много, почти все.
борька
борька
   146 / 808
22 января в 13:11
В Газопроводе появились умные скамейки, с ПК,сел на это место и играешь!
лукулл
лукулл
22 января в 12:47
А что есть какие-то предложения?
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   18 / 808
22 января в 12:31
Он унижает себя, а не Зенит. Играл бы лучше других, не сидел на лавке, верно? Значит, не чувствует за собой мастерства, шобы усадить кого то, а не сесть самому...
Чем он себя унижает? Тем, что не хочет как Новосельцев прос.... карьеру на лавке Зенита, глядя как предпочтение отдаётся бесполезным Нету и Ивановичу которые на поле только из-за своих контрактов? Всё правильно он сделал - не стал унижаться перед деньги Милера как некоторые лавочники Зенита это сделали
Завтра
Завтра
   73 / 808
22 января в 12:13
Перевод статьи для особо "талантливых" и во всём "разбирающихся" "свинят":

"Из "Зенита" никто не звонил, но мне приятно что меня рассматривает большой клуб. Я не очень уверен, что смогу выиграть конкуренцию за место в основе у защитников "Зенита" - там и Иванович, и Смольников и Анюков. Вроде ветераны уже, а всё равно я не уверен что смогу их потеснить. Поэтому, думаю что отказал бы сейчас - не дорос я ещё до основы "Зенита", отсюда следует что мне надо прогрессировать - дорожить предоставляемым тренером игровым временем, и пока не дёргаться по грандам."
VIPded
VIPded
   84 / 808
22 января в 12:11
Расти нужно Славке ещё... До перехода, как минимум, в евроклуб топовый. Ну или, что уже максимум, в Великий ЦСКА (Москва)! )))
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
22 января в 12:11
А есть ли прогресс то?
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   185 / 808
22 января в 12:09
А кто тебе даст место в стартовом составе? Сам играй и доказывай. А то какой ушлый, он поедет тока если место ему приготовили. О чем может быть разговор, если сам сомневается, заиграет ли? Лишь бы по61еть...
Т34
Т34
   8 / 808
22 января в 12:03
Не дорос ты, Слава, еще до лавки Зенита, молод. Но у тебя все впереди, годам, к 35 будешь востребован, потому что лазурные покупают опытных игроков, проверенных временем. Так, что играй, набирайся опыта, мудрость у тебя уже появилась, раз знаешь, что в Зените прогрессировать невозможно.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
22 января в 11:53
Тролльнул неумывах мимоходом
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
22 января в 11:52
ну нафиг , лучше в европе играй , скоро в топ клуб заберут , к тому времени усатого со сборной выпрут как раз
Palex
Palex ответил Ангел неБесГрешен
   281 / 808
22 января в 11:44
Совершенно верно. Получается,что конкуренции боится, а раз так, то и уверенности в себе не чувствует.Вот Халк к примеру, приехал и практически на всех атакующих позициях конкурентов сместил. Потому что чувствует,что мастер , потому и конкуренции не боится.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Литейный 4
   7 / 808
22 января в 11:38
думаешь он еще козленок?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 808
22 января в 11:38
бараном всегда успеешь стать ,играй пока
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
22 января в 11:30
Чего же ты не прогрессируешь у Слуцкого?
КЭТиК
КЭТиК
   128 / 808
22 января в 11:28
Должен же кто-то скамейку полировать.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
22 января в 11:26
Не дорос до Зенита. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
22 января в 11:18
Он унижает себя, а не Зенит. Играл бы лучше других, не сидел на лавке, верно?
Значит, не чувствует за собой мастерства, шобы усадить кого то, а не сесть самому...
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   13 / 808
22 января в 11:12
Слава, играй лучше в Европе!
LOpp
LOpp
   5 / 808
22 января в 11:04
хватит уже унижать Зенит!
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