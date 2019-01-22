Дюков рассчитывает на сотрудничество РФС с УЕФА и ФИФА

Единственный кандидат в президенты РФС Александр Дюков рассчитывает на плодотворное сотрудничество организации с ФИФА и УЕФА .

Если мы говорим о развитии, о каких-то изменениях, нужны новые дополнительные рабочие руки, чтоб с этими задачами справиться. Под эти задачи нужно дополнительное финансирование, над этим тоже будем работать, если говорить об источниках, то определенные надежды мы возлагаем на сотрудничество с ФИФА и УЕФА . Также мы планируем активизировать работу со спонсорами, есть определенные договоренности, мы надеемся, что размер дополнительных поступлений от спонсоров РФС вырастет.

Мировое первенство подарило нам не только прекрасные выступления нашей сборной, но и подтвердило, что футбол - главный вид спорта в России. Были построены первоклассные, комфортабельные арены, что в совокупности придает мощный импульс развитию нашего футбола. Нашей первостепенной задачей, является сохранение этого движения и наследия.