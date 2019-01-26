«Манчестер Сити» - «Бернли»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Бернли» на матч 4-го раунда Кубка Англии
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Данило, Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне, Марез, Габриэл Жезус, Бернарду Силва
«Бернли»: Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Уорд, Тэйлор, Хендрик, Дефур, Брэди, Макнил, Выдра
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Манчестер Юнайтед» на этой стадии турнира обыграл лондонский «Арсенал».
Вкратце, спалил клоновода, теперь мстит мне, преследует на всех ветках.
Вкратце, спалил клоновода, теперь мстит мне, преследует на всех ветках.
пздцц он замкнул)),Киганом тебя кличит,разберись чтоль)).
пздцц он замкнул)),Киганом тебя кличит,разберись чтоль)).
Псы Дайча еще те костоломы.
Псы Дайча еще те костоломы.