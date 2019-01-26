«Боруссия» Д - «Ганновер»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д - «Ганновер».
«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Вайгль, Диалло, Хакими, Дилейни, Витсель, Санчо, Ройс, Геррейру, Гетце.
«Ганновер»: Эссер, Альборнос, Балакорж, Акпогума, Фоссум, Мюллер, Озтрзолек, Вейдандт, Виммер, Саренрен-Бази, Антон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что «Боруссия» Д обыграла «Лейпциг» в матче 18-го тура чемпионата Германии.
Тем не менее, вперёд, БВБ! Нельзя терять очки!
Тем не менее, вперёд, БВБ! Нельзя терять очки!
С Витселем в составе сделать это будет несложно.))))
С Витселем в составе сделать это будет несложно.))))