«Челси» желает приобрести Ракитича

По данным из СМИ, «Челси» планирует приобрести полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.
Сообщается, что главный тренер «синих» Маурицио Сарри лично заинтересован в данной сделке. Потенциальный трансфер может произойти ближайшим летом.
Сам игрок недавно признавался, что хочет остаться в «Барселоне».
Да и куда его, если только на лавку. Канте он никогда в жизни не усадит, сына Сарри Жоржиньо тоже, а на одну оставшуюся позицию 3 претендента Кова, Баркли и РЛЧ.
Да и куда его, если только на лавку. Канте он никогда в жизни не усадит, сына Сарри Жоржиньо тоже, а на одну оставшуюся позицию 3 претендента Кова, Баркли и РЛЧ.
Рублей за 70-80 может и продадут, но это не точно.
Рублей за 70-80 может и продадут, но это не точно.