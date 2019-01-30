3 клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Монако»

сегодня, 10:09

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс попал в сферу интересов сразу трех клубов из АПЛ .

В данный момент за хавбеком наблюдают «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Арсенал». Отмечается, что «канониры» ближе всех остальных к сделке. «Пушкари» хотят арендовать футболиста с возможным правом выкупа за 20 млн фунтов.

Ранее игроком также интересовался «Лестер».