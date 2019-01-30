3 клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Монако»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс попал в сферу интересов сразу трех клубов из АПЛ.
В данный момент за хавбеком наблюдают «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Арсенал». Отмечается, что «канониры» ближе всех остальных к сделке. «Пушкари» хотят арендовать футболиста с возможным правом выкупа за 20 млн фунтов.
Ранее игроком также интересовался «Лестер».
Просто тупо подставил ногу, мяч и без него в ворота летел.
Зато динамовский "братец" получил прямую красную. цска динамо - дружба.)))))
Вместе отправим полуфиналиста ЛЧ в лигу 2. Гинер и Ротенберг братья навек.)))))
Просто тупо подставил ногу, мяч и без него в ворота летел.
Зато динамовский "братец" получил прямую красную. цска динамо - дружба.)))))
Вместе отправим полуфиналиста ЛЧ в лигу 2. Гинер и Ротенберг братья навек.)))))