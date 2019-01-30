Китайский клуб не смог переманить Жиру и Плеа

сегодня, 07:03

Нападающий «Челси» Оливье Жиру отказался от предложения из Китая. По информации источника, «Далянь Ифан» был готов платить 32-летнему форварду около 10 млн евро в год, но Жиру отклонил предложение китайского клуба, так как хочет продолжать выступать в топ-чемпионате, чтобы не потерять место в сборной Франции.

Другой кандидатурой «синих ястребов» был форвард гладбахской «Боруссии» Алассан Плеа, но немецкий клуб отклонил предложение в размере 40 млн евро за 25-летнего француза.

Недавно Жиру признался, что готов рассмотреть вариант с переходом в «Барселону».