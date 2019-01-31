«Монако» арендовал полузащитника «Тоттенхэма»

сегодня, 18:14

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Жорж-Кевин Н'Куду проведет остаток сезона в «Монако». О праве выкупа игрока монегасками не сообщается.

23-летний Н'Куду выступает за «Тоттенхэм» с лета 2016 года. В прошлом году он провел полгода в «Бернли».