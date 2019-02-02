Сарри: «Думаю, что в „Наполи“ давление было сильнее, чем в „Челси“»

сегодня, 02:20

Наставник «Челси» Маурицио Сарри отметил, что давление, которому тренер подвергался в «Наполи», сильнее, чем то, что он сейчас испытывает в лондонском клубе.

Я приехал сюда из Неаполя. «Наполи» выходил в Лигу чемпионов уже три раза подряд. Так что хоть здешний уровень и очень высок, тот уровень был не сильно ниже. Думаю, что там давления было больше, потому что Неаполь – единственный большой город в Италии с одной командой. Так что давление со стороны фанатов «Наполи» было по-настоящему большим давлением.

Также Сарии подчеркнул, что не собирается ничего менять в игре своей нынешней команды.