«Ювентус» всё еще намерен вернуть Погба

сегодня, 13:03

Согласно данным из итальянской прессы, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в Италию.

Футболист входит в список приоритетных покупок «Ювентуса», за который француз играл до перехода в английский клуб.

Погба был недоволен своим положением при Жозе Моуриньо. После назначения Оле-Гуннара Сульшера ситуация изменилась, но «Ювентус» по-прежнему хочет заполучить Погба.