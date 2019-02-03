«Ювентус» всё еще намерен вернуть Погба

Согласно данным из итальянской прессы, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в Италию.
Футболист входит в список приоритетных покупок «Ювентуса», за который француз играл до перехода в английский клуб.
Погба был недоволен своим положением при Жозе Моуриньо. После назначения Оле-Гуннара Сульшера ситуация изменилась, но «Ювентус» по-прежнему хочет заполучить Погба.
Контракт 25-летнего футболиста с МЮ рассчитан до 2021 года.
Тем самым вы компрометируете всех, чьи интересы согласно информации в профиле представляете.
Я вас не боюсь, и в случае чего у меня найдётся, что делать.
Тем самым вы компрометируете всех, чьи интересы согласно информации в профиле представляете.
Я вас не боюсь, и в случае чего у меня найдётся, что делать.