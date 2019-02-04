«Енисей» подтвердил переход Хубулова

сегодня, 12:38

Полузащитник Арсен Хубулов, как и ожидалось, перешел в «Енисей». Красноярский клуб не уточнил сроки соглашения с 28-летним хавбеком.

Первую часть сезона Хубулов провел в турецком клубе «Эрзурумспор», однако за полгода он сыграл там всего 98 минут.