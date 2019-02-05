Дмитрий Комбаров: «Мы не „сливали“ Паршивлюка»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слова бывшего игрока «красно-белых» Сергея Паршивлюка, который обвинил в своём уходе из стана команды «самопровозглашенную» ОПГ «Ромашка».

Здесь могу честно сказать, что тогда получилась неприятная и странная история. Если у Паршивлюка есть какие-то сомнения и факты, то пусть их выскажет, а потом получит правду. Если коротко, то Каррера действительно спрашивал у капитанского состава, что делать с Сергеем. Мы решили, что не в нашей компетенции давать такие ответы, и на этом тема была закрыта. Что было дальше и кто что рассказывал – не знаем.