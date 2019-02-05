Дмитрий Комбаров: «Мы не „сливали“ Паршивлюка»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.35 3.15 3.5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 28’ Логотип футбольный клуб НантНант 1:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 29’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 29’ Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:2 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 28’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 28’ Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 0:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.25 6.1 10.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 2:0 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 52’ Логотип футбольный клуб ХоброХобро 4:0 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Дмитрий Комбаров: «Мы не „сливали“ Паршивлюка»

сегодня, 18:28

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слова бывшего игрока «красно-белых» Сергея Паршивлюка, который обвинил в своём уходе из стана команды «самопровозглашенную» ОПГ «Ромашка».

Здесь могу честно сказать, что тогда получилась неприятная и странная история. Если у Паршивлюка есть какие-то сомнения и факты, то пусть их выскажет, а потом получит правду. Если коротко, то Каррера действительно спрашивал у капитанского состава, что делать с Сергеем. Мы решили, что не в нашей компетенции давать такие ответы, и на этом тема была закрыта. Что было дальше и кто что рассказывал – не знаем.

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Все комментарии
wingback
wingback
   561 / 784
сегодня в 20:46
Какая мерзость эта тарасня. Стыдно почему-то...
ekliziast
ekliziast
   335 / 784
сегодня в 20:11
Что то стало слишком много Комбарова , пора гнать баламута.
Dominators
Dominators ответил Аксинья
   545 / 784
сегодня в 20:10
Я считал что была только "команда лейтенантов" в послевоенные годы, а тут оказывается в наше время существует и "команда капитанов"...
,,Команда лейтенантов,,заслужила свое имя ,и перед нею можно снять шляпу .Команда капитанов просто шляпа .
Аксинья
Аксинья
   279 / 784
сегодня в 19:52
Я считал что была только "команда лейтенантов" в послевоенные годы, а тут оказывается в наше время существует и "команда капитанов"...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   215 / 784
сегодня в 19:46
Это что еще за капитанский состав?!Впервые слышу.Слили Серегу,тут к бабке не ходи.
161регион
161регион
   83 / 784
сегодня в 19:44
Милеровский иуда с комбариком воротят махинации,не хорошо!!!Бог не Тимошка,видит немножко....воздасться еще этим чертям
Dominators
Dominators
   545 / 784
сегодня в 19:42
Вчера прочитал вью Паршивлюка . Вполне адекватно чел высказался .Читаю вью Комбарова и не верю ни одному слову .,,Ну и про капитанский состав ,, это круче слов Жиркова ,который общался в Анжи с Роберто Карлосом на бразильском языке .
Лакшери
Лакшери
   39 / 784
сегодня в 19:18
у капитанского состава

КОМБАРОВ В КАПИНАСКОМ СОСТАВЕ !
АХАХАХАХАХАХАХ

ГЛУШАКОВ КАПИТАНДЫ ! ГЛУШАКОВ ! АХАХАХАХАХАХАХАХА
oncha
oncha
   173 / 784
сегодня в 18:32
В тарасовке каждый сжирает каждого за теплое местечко в свинарнике.
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