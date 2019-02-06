Азар сообщит «Челси» о своем решении перейти в «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар окончательно определился со своим будущим.
В Англии сообщают, что бельгиец еще не общался с руководством лондонского клуба, но в ближайшее время сообщит ему о своем решении перейти в «Реал», где он давно мечтает играть.
Отмечается также, что в переговорах по продлению контракта с Азаром прогресса так и не было достигнуто.
Мне так кажется, что успешно заиграет в Испании.
Мне так кажется, что успешно заиграет в Испании.
Ждем Эдена
Ждем Эдена
Человек хочет в Реал,надо действовать.
У синих тож не дураки сидят,можно грамотно договориться..
Человек хочет в Реал,надо действовать.
У синих тож не дураки сидят,можно грамотно договориться..
Если это случится, то велком в РМ!
Если это случится, то велком в РМ!