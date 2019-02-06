Азар сообщит «Челси» о своем решении перейти в «Реал»

сегодня, 10:01

Полузащитник «Челси» Эден Азар окончательно определился со своим будущим.

В Англии сообщают, что бельгиец еще не общался с руководством лондонского клуба, но в ближайшее время сообщит ему о своем решении перейти в «Реал», где он давно мечтает играть.

Отмечается также, что в переговорах по продлению контракта с Азаром прогресса так и не было достигнуто.