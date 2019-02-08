Агент: «Надеюсь, к возобновлению РПЛ Васин вернется в общую группу»

Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Виктора Васина, рассказал о восстановлении своего клиента.

У Виктора Васина все гораздо лучше, чем было. Но, к сожалению, восстановление затянулось. С чем это связано? С особенностями организма, с техникой проведения операции, с реабилитацией – мне сложно судить. Я в тесном контакте с Витей, мы разговариваем каждый день.

И сейчас ситуация лучше, чем была. Надеюсь, что к концу сборов, началу чемпионата Васин начнет тренироваться в общей группе. Но будет ли играть – это другой вопрос. Виктор старается восстановиться быстрее, хочет поскорее вернуться на поле, быть полезным клубу.