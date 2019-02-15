Мартинес: «Икарди? Этот вопрос должен решаться руководством клуба»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подвёл итоги выездного матча с «Рапидом» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы, а также прокомментировал ситуацию с форвардом «нерадзурри» Мауро Икарди, которого лишили капитанской повязки.

Ситуация с Икарди? Мауро – важный игрок для «Интера». Этот вопрос должен решаться руководством клуба. Мы же должны думать о футболе.

Для меня важно, что я забил этот пенальти, ведь прошлую попытку с «Лацио» в Кубке Италии я не реализовал.

Как бы там ни было, я уверен в себе и поэтому чувствую себя отлично. Нападающий всегда нуждается в голах.

Нам удалось добиться положительного результата. Теперь мы можем спокойно тренироваться и готовиться к предстоящим матчам.