Рейнгольд: «Дзюба растерял форму, а о Заболотном даже говорить не хочется»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал форвардов «Зенита» Артема Дзюбу и Антона Заболотного.
Если Дзюба будет играть так, как он сейчас играет, надо его продавать. Столбом стоять… Ну, ребята, вы меня извините, это не для «Зенита». Дзюбе надо играть так, как он играл в некоторых играх: двигаться по периметру атаки, открываться. Он этого не делает. Второй центральный нападающий, Заболотный… Говорить даже ничего не буду. Этим все сказано. Ему Семак давал столько возможностей себя показать, пока – ноль.
В текущем сезоне Дзюба забил 5 голов в чемпионате России, а Заболотный за всю карьеру всего 5 раз поражал ворота соперников в РПЛ. Недавно он врезался в манекен на тренировке команды.
хехеехех
хехеехех
Кто же это заказал атаку на соперников???
Кто же это заказал атаку на соперников???
При чем только по отношению к Зениту.
А о своих любимых хрюшах почему-то ни слова...
При чем только по отношению к Зениту.
А о своих любимых хрюшах почему-то ни слова...
Ну а то, что почти все они состоят в группе "Спартаком единым", плюс - соответствующие настроения и эмоции текстов, где подается примерно так - "проект "Зенит" ворочает бюджетом России, а "великий" и "народный" наш "Спартак" вынужден поэтому не быть чемпионом России каждый сезон".
А на самом деле - у вас второй бюджет в лиге. Больше чем у ЦСКА, а по достижениям на европейской арене - день и ночь.
Может тут дело в вас? В вашей, внутренней эффективности? В КПД вашего клуба проблемы, а не во вне?
Ну а то, что почти все они состоят в группе "Спартаком единым", плюс - соответствующие настроения и эмоции текстов, где подается примерно так - "проект "Зенит" ворочает бюджетом России, а "великий" и "народный" наш "Спартак" вынужден поэтому не быть чемпионом России каждый сезон".
А на самом деле - у вас второй бюджет в лиге. Больше чем у ЦСКА, а по достижениям на европейской арене - день и ночь.
Может тут дело в вас? В вашей, внутренней эффективности? В КПД вашего клуба проблемы, а не во вне?