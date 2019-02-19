Рейнгольд: «Дзюба растерял форму, а о Заболотном даже говорить не хочется»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал форвардов «Зенита» Артема Дзюбу и Антона Заболотного.

Если Дзюба будет играть так, как он сейчас играет, надо его продавать. Столбом стоять… Ну, ребята, вы меня извините, это не для «Зенита». Дзюбе надо играть так, как он играл в некоторых играх: двигаться по периметру атаки, открываться. Он этого не делает. Второй центральный нападающий, Заболотный… Говорить даже ничего не буду. Этим все сказано. Ему Семак давал столько возможностей себя показать, пока – ноль.