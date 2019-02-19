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Рейнгольд: «Дзюба растерял форму, а о Заболотном даже говорить не хочется»

19 февраля 2019, 15:35

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал форвардов «Зенита» Артема Дзюбу и Антона Заболотного.

Если Дзюба будет играть так, как он сейчас играет, надо его продавать. Столбом стоять… Ну, ребята, вы меня извините, это не для «Зенита». Дзюбе надо играть так, как он играл в некоторых играх: двигаться по периметру атаки, открываться. Он этого не делает. Второй центральный нападающий, Заболотный… Говорить даже ничего не буду. Этим все сказано. Ему Семак давал столько возможностей себя показать, пока – ноль. 

В текущем сезоне Дзюба забил 5 голов в чемпионате России, а Заболотный за всю карьеру всего 5 раз поражал ворота соперников в РПЛ. Недавно он врезался в манекен на тренировке команды.

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Все комментарии
grazie100
grazie100 ответил Морозовский
   344 / 887
20 февраля в 13:48
Ребята: Дзюба и ЗАболотный очень хорошо представляют лазурятню! Дедушкка Рейнгольд предвзято относится к этим ребятам! Все ребята в "зени" удачно подобраны по возрасту, росту, желанию стать чемпионами и выиграть все трофеи!
Не каждый дедушка - уважаемый человек, особенно если он больше похож на базарных тёток, с таким же набором совковых шуток, банального околофутбольного трёпа и сплетен
Исмет
Исмет
   698 / 887
20 февраля в 05:45
Бомжи психуют что бревно не играет.
time out
time out ответил cska plus
   27 / 887
20 февраля в 00:00
Очень много этого нудного старикашка.
Тебя гораздо больше, а по нудности ты ему еще фору дашь.
Ruslik1982
Ruslik1982
   110 / 887
19 февраля в 22:58
заряд Черчесова, полученный во время ЧМ, не бесконечен
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   484 / 887
19 февраля в 22:16
Дзюба не знает что такое - двигаться по периметру атаки его удел стоять столбом 😁😁😁 ну а про бревно ...все мы вчера видели видео как его манекен завалил 😁😁😁
pomor45
pomor45
   172 / 887
19 февраля в 21:45
Отдал честь и собрался на покой .... до следующего пинка.
Shamil79
Shamil79
   223 / 887
19 февраля в 21:34
Если Дзюба будет играть так, как он сейчас играет....то ктож его купит
Shamil79
Shamil79
   223 / 887
19 февраля в 21:33
есть доля правды у Рейнгольда
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   140 / 887
19 февраля в 21:27
хорошо он опустил бакланов, ну значит и конявых тоже. Подружек ихних

хехеехех
cska plus
cska plus
   12 / 887
19 февраля в 21:22
Очень много этого нудного старикашка.
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире ответил n272nm
   140 / 887
19 февраля в 21:15
Опять свинья открыла рот и начала хрюкать о Зените. Хрюшки не могут держать в себе, почему так получается - тайна великая есть.
все правильно сказано. У вас или бревно или мерзость ауешная в сизо
n272nm
n272nm
   453 / 887
19 февраля в 21:04
Опять свинья открыла рот и начала хрюкать о Зените. Хрюшки не могут держать в себе, почему так получается - тайна великая есть.
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
19 февраля в 20:30
В " Енисей", в аренду их обои.Во второстепенных командах могут заиграть, а в "Зените" - не барское это дело по полю носиться.
lobsterdam
lobsterdam
   286 / 887
19 февраля в 20:21
а некоторые его дружки из тульского арсенала другого мнения и считают, что он заиграет в "любом чемпионате" и это мнение публикуют...
Исмет
Исмет
   698 / 887
19 февраля в 19:41
дзюба позор Российского Футбола 👉👎
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
19 февраля в 19:33
За целый день ни одного камня в огород Спартака - это подозрительно???
Кто же это заказал атаку на соперников???
proezd2
proezd2
   492 / 887
19 февраля в 19:21
какую форму?
valt134
valt134
   330 / 887
19 февраля в 18:44
Вот это заряд на борьбу!!! Заболотный уже на тренировках с манекенами в жёсткие стыки вступает! «Сгодится нам этот фраерок!» В СБОРНУЮ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
19 февраля в 18:43
Обсуждал бы великих народных...
Leningrad 84
Leningrad 84
   156 / 887
19 февраля в 18:39
Что-то разошелся дед сегодня.
При чем только по отношению к Зениту.
А о своих любимых хрюшах почему-то ни слова...
Завтра
Завтра ответил Санкт-Ватутинки
   265 / 887
19 февраля в 18:36
О, антиспартаковскую пропаганду завезли! Ну, что ж, поехали! Открываем "зенит", жмем "новости" и смотрим! Вот, например, 11 февраля солировал Заболотный, 200 новостей от него, плюс еще семак, саленко и прочие - и всё о зените! Это что ж получается? "В АВТОРАХ СПЛОШНЫЕ ПРИСТРАСТНЫЕ "БОМЖИ", так, да?!
В авторах, сплошные "профэсианалы", которые умеют из одной новости сделать шесть! Про это речь!
Ну а то, что почти все они состоят в группе "Спартаком единым", плюс - соответствующие настроения и эмоции текстов, где подается примерно так - "проект "Зенит" ворочает бюджетом России, а "великий" и "народный" наш "Спартак" вынужден поэтому не быть чемпионом России каждый сезон".
А на самом деле - у вас второй бюджет в лиге. Больше чем у ЦСКА, а по достижениям на европейской арене - день и ночь.
Может тут дело в вас? В вашей, внутренней эффективности? В КПД вашего клуба проблемы, а не во вне?
andrefino13
andrefino13
   770 / 887
19 февраля в 18:23
Анекдот такой есть Сборная России против сборной манекенов, там Россия проиграла 1-2, видимо оттуда шутка...
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
19 февраля в 18:21
Ребята: Дзюба и ЗАболотный очень хорошо представляют лазурятню! Дедушкка Рейнгольд предвзято относится к этим ребятам! Все ребята в "зени" удачно подобраны по возрасту, росту, желанию стать чемпионами и выиграть все трофеи!
shur
shur ответил AmIIIeR89
19 февраля в 18:19
Ну, хайп вокруг ЧМ закончился, закончился и Дзюба
...украл мою мыслишку,выпендрёж на публику закончился и усё! А если посильней группа была и вообще труба дело!!!
ziborock
ziborock
   25 / 887
19 февраля в 18:06
Заболотный и манекен это нечто!)))
DAD81
DAD81
   506 / 887
19 февраля в 18:00
Черчесов уже вызов в сборную Заболотному отправил, после просмотра записи тренировки Зенита. )))
cska59
cska59
   565 / 887
19 февраля в 17:57
Чем ему Заболотный не угодил?Раскроется ещё .
DAD81
DAD81
   506 / 887
19 февраля в 17:51
В Зените Заболотный стал мемом. Его забег в манекен - шедевр!!! Думаю даже манекен посмеялся от души. )))
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
19 февраля в 17:48
А о спартаке рейнгольд не то что говорить, но даже вспоминать не хочет.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   157 / 887
19 февраля в 17:27
Ну, хайп вокруг ЧМ закончился, закончился и Дзюба
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