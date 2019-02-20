Прядкин: «Все клубы РПЛ выступают за проведение Кубка в один матч»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что все российские клубы выступают за проведение Кубка России в формате одной игры на всех стадиях турнира.
В текущем сезоне начиная с четвертьфинальной стадии Кубка России победитель выявляется по сумме двух матчей. Финал состоит из одной игры.
Все клубы РПЛ выступают за то, чтобы играть матчи Кубка России из одной игры в связи с плотностью календаря. Мы пока регламент не утвердили, но все хотят играть из одного матча. Реформу Кубка России надо делать, чтобы поднять престиж.