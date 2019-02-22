«Реал» договорился с Модричем о продлении контракта до 2021 года

По данным испанских СМИ, полузащитник «Реала» Лука Модрич в скором времени продлит контракт с мадридским клубом. Новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2021 года. Таким образом, к концу своего договора хорвату будет уже 36 лет. Вероятно, это будет последний контракт Модрича в «Реале». Несмотря на множество слухов о переходе игрока в «Интер», сам Модрич хочет завершить карьеру именно в Мадриде.
Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. На его счету 290 матчей за клуб, в которых он забил 16 голов и сделал 45 результативных передач.
Это достижение имеет еще большую ценность, учитывая тот факт, что "Короли" остается на вершине европейского футбола, несмотря на то, что являются худшей командой, чем «Барселона», «Ювентус» и «Бавария», по крайней мере, согласно Пепу Гвардиоле, который считает себя гуру всех гуру.
Юбилей приветствует Мадрид во время полной институциональной суматохи, только что потерявшей баскетбольный "Королевский Кубок" в играх с Барселоной, и это второй год подряд. Не будем вспоминать спорные обстоятельства этого поражения. Все же есть праздник, который необходимо праздновать так, как это заслужили истинные чемпионы!
Тут необходимо просто вспомнить финал 2015 года... нужно вспомнить весь путь, который прошел Реал Мадрид, перед тем как надеть корону величия. Каждый игрок Сливочных вносил свою лепту в победах команды. Многие не верили, но большинство надеялось - болельщики Реал Мадрид верили и были вознаграждены за свою непреклонную веру.
Должно быть иначе, но как утверждают эксперты, крупные клубы Европы презирают Лигу чемпионов и предпочитают национальные первенства и домашние кубки. Причина тому - все тот же Реал Мадрид, который установил свою мировую гегемонию. В то время как некоторые пишут и декларируют "свою" непобедимость, прикрываясь внутренними титулами, Короли начинают свою, Сливочную версию «Тысячи и одной ночи».
Это достижение имеет еще большую ценность, учитывая тот факт, что "Короли" остается на вершине европейского футбола, несмотря на то, что являются худшей командой, чем «Барселона», «Ювентус» и «Бавария», по крайней мере, согласно Пепу Гвардиоле, который считает себя гуру всех гуру.
Юбилей приветствует Мадрид во время полной институциональной суматохи, только что потерявшей баскетбольный "Королевский Кубок" в играх с Барселоной, и это второй год подряд. Не будем вспоминать спорные обстоятельства этого поражения. Все же есть праздник, который необходимо праздновать так, как это заслужили истинные чемпионы!
Тут необходимо просто вспомнить финал 2015 года... нужно вспомнить весь путь, который прошел Реал Мадрид, перед тем как надеть корону величия. Каждый игрок Сливочных вносил свою лепту в победах команды. Многие не верили, но большинство надеялось - болельщики Реал Мадрид верили и были вознаграждены за свою непреклонную веру.
Должно быть иначе, но как утверждают эксперты, крупные клубы Европы презирают Лигу чемпионов и предпочитают национальные первенства и домашние кубки. Причина тому - все тот же Реал Мадрид, который установил свою мировую гегемонию. В то время как некоторые пишут и декларируют "свою" непобедимость, прикрываясь внутренними титулами, Короли начинают свою, Сливочную версию «Тысячи и одной ночи».
что это не про хорвата.
Лукита делает на поле больше, чем то что может показаться на первый взгляд.
Он абсолютный уникум и мозг дела,он опережает мысль стандартного игрока,он заставляет соперника играть,так как хочется ему.
Он делает на поле погоду.
Пожалуй Модрич один из лучших в плане»связывающее звено»,в современном футболе....
Иньеста само собой..
Будет здорово если он закончит именно в Реал Мадрид.
что это не про хорвата.
Лукита делает на поле больше, чем то что может показаться на первый взгляд.
Он абсолютный уникум и мозг дела,он опережает мысль стандартного игрока,он заставляет соперника играть,так как хочется ему.
Он делает на поле погоду.
Пожалуй Модрич один из лучших в плане»связывающее звено»,в современном футболе....
Иньеста само собой..
Будет здорово если он закончит именно в Реал Мадрид.