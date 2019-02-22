«Реал» договорился с Модричем о продлении контракта до 2021 года

22 февраля 2019, 10:23

По данным испанских СМИ , полузащитник «Реала» Лука Модрич в скором времени продлит контракт с мадридским клубом. Новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2021 года. Таким образом, к концу своего договора хорвату будет уже 36 лет. Вероятно, это будет последний контракт Модрича в «Реале». Несмотря на множество слухов о переходе игрока в «Интер», сам Модрич хочет завершить карьеру именно в Мадриде.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. На его счету 290 матчей за клуб, в которых он забил 16 голов и сделал 45 результативных передач.