Икарди не сыграет с «Кальяри»

«Интер» опубликовал заявку команды на матч 26-го тура Серии А с «Кальяри».
В списке игроков не оказалось форварда Мауро Икарди, у которого разгорелся конфликт с руководством клуба. Недавно футболист оставил загадочное послание в Instagram.
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|Расинг Клуб
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1:1
(4:5 п.)
|Коринтианс
|-
|-
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|Товарищеские матчи. Клубы 2019
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|2
|19:00
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|-
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|Спортиво Лукеньо
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|-
|-
|-
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|19:05
|Матч завершен
|Оход
|0:0
|Аль-Фатех
|20:30
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|Аль-Шабаб
|0:1
|Аль-Насср
|-
|-
|-
|Кальяри-:-Интернационале
|Завтра в 22:30 Не начался
«Интер» опубликовал заявку команды на матч 26-го тура Серии А с «Кальяри».
В списке игроков не оказалось форварда Мауро Икарди, у которого разгорелся конфликт с руководством клуба. Недавно футболист оставил загадочное послание в Instagram.