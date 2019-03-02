Конте и Аллегри претендуют на роль главного тренера «Интера»

02 марта 2019, 11:35

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта планирует сменить главного тренера команды следующим летом.

На роль нового наставника команды претендуют две кандидатуры: Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Антонио Конте, который в данный момент находится без работы.

На главного тренера туринского клуба очень сильно давит руководство, которое требует победы в Лиге чемпионов. Если Аллегри не сможет добиться этого достижения, то специалист, скорее всего, летом покинет команду. Однако есть вероятность, что Массимилиано в таком случае отправится за границу.