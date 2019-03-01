Аллегри может возглавить «Интер»

01 марта 2019, 18:38

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончании текущего сезона и возглавить «Интер». Итальянский специалист испытывает серьезное давление со стороны руководства туринской команды, связанное с требованием выиграть Лигу чемпионов. Это напрягает специалиста, поэтому он может самостоятельно принять решение об уходе из команды, даже если руководители клуба захотят продолжить сотрудничество с ним.

Вместо Аллегри в «Ювентус» может прийти Зинедин Зидан, который, по слухам, предпочитает вариант с «Юве» предложению лондонского «Челси».