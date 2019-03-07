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Де Росси: «Судьи ошиблись, но дело не в VAR. Это человеческий фактор»

вчера, 07:39
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился в доп. время

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси убеждён, что судьи ошиблись, не дав римлянам пенальти в ворота «Порту» в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

Ранее я высказался об инциденте расплывчато, но теперь мне удалось посмотреть повтор, и это пенальти. Интересно, что в прошлом сезоне я говорил, что если бы в матче с «Ливерпулем» был VAR, «Рома» была бы в финале ЛЧ. И вот, история повторяется.

Но это человеческий фактор, который не имеет ничего общего с новыми технологиями. То же самое было в матче «Фиорентина» - «Интер», где судьи ошибочно оценили повтор инцидента.

Однако я по-прежнему убеждён, что со временем система видеоповторов будет только совершенствоваться.

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bublikyo
bublikyo ответил Incredulous
   197 / 1029
вчера в 14:50
Ну можно дать каждому из капитанов по одному или два повторов
bublikyo
bublikyo
   197 / 1029
вчера в 14:45
Согласен, ВАР будет совершенствоваться, но и квалификацию судей у мониторов, которые подсказывают, идти смотреть повтор главному судье или нет, тоже нужно повышать
Incredulous
Incredulous ответил mihaluch
   224 / 1029
вчера в 09:44
Если судьи будут смотреть повторы по требованию капитанов и тренеров, то они не будут отходить от мониторов вообще, а добавленное время после каждого тайма будет равняться еще одному тайму.
mihaluch
mihaluch
   153 / 1029
вчера в 09:19
Смотреть повтор надо не когда судья захочет, а по требованию капитана или тренера одной из команд. Показывать надо повторы на весь стадион.
Знатог
Знатог
   353 / 1029
вчера в 09:12
За ящик портвейна можно и ошибиться.
beefs
beefs
   147 / 1029
вчера в 08:56
Главное - человеческий фактор. Никуда не денешься, что хочу то ворочу...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 08:51
ошибаешься,ошибки так и будут,но это не ошибки
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