Де Росси: «Судьи ошиблись, но дело не в VAR. Это человеческий фактор»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси убеждён, что судьи ошиблись, не дав римлянам пенальти в ворота «Порту» в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

Ранее я высказался об инциденте расплывчато, но теперь мне удалось посмотреть повтор, и это пенальти. Интересно, что в прошлом сезоне я говорил, что если бы в матче с «Ливерпулем» был VAR , «Рома» была бы в финале ЛЧ . И вот, история повторяется.

Но это человеческий фактор, который не имеет ничего общего с новыми технологиями. То же самое было в матче «Фиорентина» - «Интер», где судьи ошибочно оценили повтор инцидента.

Однако я по-прежнему убеждён, что со временем система видеоповторов будет только совершенствоваться.