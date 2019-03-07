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Манолас: «Чакиру должно быть стыдно. Нельзя так убивать команду»

вчера, 06:02
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился в доп. время

Защитник «Ромы» Константинос Манолас раскритиковал решение главного арбитра ответной встречи с «Порту» (1:3) Чунейта Чакира не назначить пенальти в ворота португальской команды в концовке второго овертайма.

Мы отдали все силы, играли хорошо и, безусловно, два или три раза могли сделать счёт 2:2. В наши ворота поставили пенальти, но после не дали пробить 11-метровый нам. Рефери даже не пошёл посмотреть повтор.

На мой взгляд, ему должно быть стыдно. Нельзя вот так убивать команду. Он сказал, что видеоассистенты ничего не увидели, но там был явный контакт, вы можете увидеть это на повторе. Я ничего не понимаю.

В прошлом сезоне нам не дали два пенальти в ворота «Ливерпуля», и перед нами извинялись. Но сейчас мы имеем VAR, и ты должен идти к монитору и смотреть повтор. Здесь не может быть оправданий.

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Все комментарии
NGY
NGY ответил Funny_Smailik
   41 / 1029
сегодня в 00:25
Не припомню чтобы Реал унижал Барсу. Тем более в ЛЧ. Может наоборот? Скажу более, встреться сливочный мешок нам в ЛЧ, никаких трех липовых побед маргарина не случилась бы. Вижу часто, что унижают сливочных девок кто угодно, даже московские отметились :) П.С. Помню этот же чакыр давно помог Реалу когда он встретился в ЛЧ с МЮ :)
Во первых, это может и ваше каталонское девичье счастье, что вы не наткнулись на Реал в ЛЧ, где Реал настраиваится на матчи по особенному.
И поэтому я писал, что Реал некоторых унижал физически, а других морально, второй аспект относится именно к каталонским завистникам.

Во вторых, вас имел Ювентус по 3:0, вас имел ПСЖ в первом матче по 4:0, а во втором Барса подключила Айтекина, вас даже имела Рома.

И с чего ты решил, что вас в ЛЧ не натянул бы Реал, который обыгрывал вышеназванные команды?

П.С.
А Маркуса Мерка который не засчитал чистый гол Шевченко в 2006 и Барса прошла дальше, ты не помнишь???
Или может тебе напомнить, кто такой Эвребе для Барсы и что за беспредел он учинил в игре с Челси?!
RedRedTeam
RedRedTeam
   578 / 1029
вчера в 21:58
Как так получилось что Чакыр не судил Реал-Аякс? Вот почему реал проиграл. Это было подстроено хейтерами виликаво клуба, но зато у нас триЛЧподряд.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   247 / 1029
вчера в 19:01
Чакыр знатный хейтер итальянских клубов. Пора итальянской мафии собраться и прикончить этого игиловца.
juvenale
juvenale
   78 / 1029
вчера в 17:17
чакыр ......не дал пеналь на Квадрадо на 90 минуте в матче с Реалом,не дал пеналь на Погба в матче в финале с Барселоной
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 17:07
У Чакыра и по хуже матчи были..
Землянин
Землянин
   196 / 1029
вчера в 16:22
Что с Варом, что без вара, недовольные опять есть. Нелегко признать поражение !!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 12:19
Скандал.
spartakus50
spartakus50
   687 / 1029
вчера в 10:24
Судьи убили и Рому и ПСЖ однозначно. Одного судьи мало. Тут, как в боксе нужно три независимых судьи и общее голосование - будет немножко честнее. А так беспредел бесконечен.
FERIS
FERIS
   159 / 1029
вчера в 10:06
Пенальти в ворота Порту и близко не было и все это видели.
Так что Манолас выдаёт жилаемое за действительное.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 10:06
Чакыр , что то часто косячить стал, к нему постоянно есть претензии.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ragnar_Lodbrok
   13 / 1029
вчера в 10:04
Вчера в обоих матчах судьи убивали одну из команд
В одном из матчей было самоубивство!!!
FERIS
FERIS ответил Funny_Smailik
   159 / 1029
вчера в 09:53
Давно ли вас Рубин с БТ не унижал?
Молчал бы уже в тряпочку.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил NGY
   273 / 1029
вчера в 09:25
Не припомню чтобы Реал унижал Барсу. Тем более в ЛЧ. Может наоборот? Скажу более, встреться сливочный мешок нам в ЛЧ, никаких трех липовых побед маргарина не случилась бы. Вижу часто, что унижают сливочных девок кто угодно, даже московские отметились :)

П.С. Помню этот же чакыр давно помог Реалу когда он встретился в ЛЧ с МЮ :)
Garrincha58
Garrincha58
   494 / 1029
вчера в 09:21
почему Чакырка до сих пор судит тем более в ЛЧ пусть там у себя всякие транспоры и акхисары судит
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   69 / 1029
вчера в 08:44
Вчера в обоих матчах судьи убивали одну из команд
NGY
NGY
   41 / 1029
вчера в 08:40
Что-то не видно каталонских лицемеров и иже с ними, которые приписывают ошибки Чакыра в ручного судьи Порту?!

А ну да, я же забыл, это же не Реал который унижал их команды в ЛЧ, одних морально других физически!

Двойные стандарты!
mihaluch
mihaluch
   153 / 1029
вчера в 08:19
"Рома" была на порядок ниже и проиграла по делу.
3ton
3ton
   48 / 1029
вчера в 08:15
Чакыр - джокер Переса
Igo0rek
Igo0rek
   107 / 1029
вчера в 08:13
Странно что его на матч Реала не поставили. Наверное берегли для более поздних этапов, но тут, не тут то было))
удав
удав
   417 / 1029
вчера в 08:09
Чакир и стыд вещи несовместимые -давно известно
Степка питерский
Степка питерский
   345 / 1029
вчера в 08:00
От стыда сгорел уже.
LOpp
LOpp
   9 / 1029
вчера в 07:51
Судьи не знают, что такое стыд.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   87 / 1029
вчера в 07:35
"Пусть уж лучше лопнет моя совесть, чем мочевой пузырь" - подумал Чакыр и помочился на угловой флажок.
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 07:32
Рома проиграла по делу но турок многим насолил.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   230 / 1029
вчера в 07:16
Нельзя столько пропускать.
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 07:12
Не умеют пока судьи пользоваться видеоповторами.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 07:11
обидно...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   88 / 1029
вчера в 06:52
Чакыр для ВАРА,вар ничего не решает,это обман,все решает деньги.
Kresi frok
Kresi frok
   241 / 1029
вчера в 06:28
После Барселонаы чакыр не знает что такое стыд .
STVA 1
STVA 1
   101 / 1029
вчера в 06:27
Чакыр есть Чакыр , ему не бывает стыдно.
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