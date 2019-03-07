Манолас: «Чакиру должно быть стыдно. Нельзя так убивать команду»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас раскритиковал решение главного арбитра ответной встречи с «Порту» (1:3) Чунейта Чакира не назначить пенальти в ворота португальской команды в концовке второго овертайма.

Мы отдали все силы, играли хорошо и, безусловно, два или три раза могли сделать счёт 2:2. В наши ворота поставили пенальти, но после не дали пробить 11-метровый нам. Рефери даже не пошёл посмотреть повтор.

На мой взгляд, ему должно быть стыдно. Нельзя вот так убивать команду. Он сказал, что видеоассистенты ничего не увидели, но там был явный контакт, вы можете увидеть это на повторе. Я ничего не понимаю.