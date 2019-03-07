Манолас: «Чакиру должно быть стыдно. Нельзя так убивать команду»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас раскритиковал решение главного арбитра ответной встречи с «Порту» (1:3) Чунейта Чакира не назначить пенальти в ворота португальской команды в концовке второго овертайма.
Мы отдали все силы, играли хорошо и, безусловно, два или три раза могли сделать счёт 2:2. В наши ворота поставили пенальти, но после не дали пробить 11-метровый нам. Рефери даже не пошёл посмотреть повтор.
На мой взгляд, ему должно быть стыдно. Нельзя вот так убивать команду. Он сказал, что видеоассистенты ничего не увидели, но там был явный контакт, вы можете увидеть это на повторе. Я ничего не понимаю.
В прошлом сезоне нам не дали два пенальти в ворота «Ливерпуля», и перед нами извинялись. Но сейчас мы имеем VAR, и ты должен идти к монитору и смотреть повтор. Здесь не может быть оправданий.
И поэтому я писал, что Реал некоторых унижал физически, а других морально, второй аспект относится именно к каталонским завистникам.
Во вторых, вас имел Ювентус по 3:0, вас имел ПСЖ в первом матче по 4:0, а во втором Барса подключила Айтекина, вас даже имела Рома.
И с чего ты решил, что вас в ЛЧ не натянул бы Реал, который обыгрывал вышеназванные команды?
П.С.
А Маркуса Мерка который не засчитал чистый гол Шевченко в 2006 и Барса прошла дальше, ты не помнишь???
Или может тебе напомнить, кто такой Эвребе для Барсы и что за беспредел он учинил в игре с Челси?!
И поэтому я писал, что Реал некоторых унижал физически, а других морально, второй аспект относится именно к каталонским завистникам.
Во вторых, вас имел Ювентус по 3:0, вас имел ПСЖ в первом матче по 4:0, а во втором Барса подключила Айтекина, вас даже имела Рома.
И с чего ты решил, что вас в ЛЧ не натянул бы Реал, который обыгрывал вышеназванные команды?
П.С.
А Маркуса Мерка который не засчитал чистый гол Шевченко в 2006 и Барса прошла дальше, ты не помнишь???
Или может тебе напомнить, кто такой Эвребе для Барсы и что за беспредел он учинил в игре с Челси?!
Так что Манолас выдаёт жилаемое за действительное.
Так что Манолас выдаёт жилаемое за действительное.
Молчал бы уже в тряпочку.
Молчал бы уже в тряпочку.
П.С. Помню этот же чакыр давно помог Реалу когда он встретился в ЛЧ с МЮ :)
П.С. Помню этот же чакыр давно помог Реалу когда он встретился в ЛЧ с МЮ :)
А ну да, я же забыл, это же не Реал который унижал их команды в ЛЧ, одних морально других физически!
Двойные стандарты!
А ну да, я же забыл, это же не Реал который унижал их команды в ЛЧ, одних морально других физически!
Двойные стандарты!