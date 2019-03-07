Аль-Хелаифи о пенальти: «Легко принимать такое решение против ПСЖ»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи не согласен с решением арбитра матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3) Дамира Скомины назначить пенальти в ворота парижской команды за игру рукой Преснеля Кимпембе.

На мой взгляд, там не было пенальти. Кимпембе уворачивался, а удар [Далота] шёл мимо ворот. Очень просто принимать такое решение против ПСЖ . В отношении других клубов это делать сложнее.

Я понимаю разочарование болельщиков, но они с нами. Мы все разочарованы.