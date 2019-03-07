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Аль-Хелаифи о пенальти: «Легко принимать такое решение против ПСЖ»

вчера, 05:34
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи не согласен с решением арбитра матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3) Дамира Скомины назначить пенальти в ворота парижской команды за игру рукой Преснеля Кимпембе.

На мой взгляд, там не было пенальти. Кимпембе уворачивался, а удар [Далота] шёл мимо ворот. Очень просто принимать такое решение против ПСЖ. В отношении других клубов это делать сложнее.

Я понимаю разочарование болельщиков, но они с нами. Мы все разочарованы.

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bublikyo
bublikyo
   197 / 1029
вчера в 14:09
Надо было сделать, как на одном далёком ЧМ, выйти на поле самому, объяснить ему что пенальти не было и не уходить, пока он не поменяет решение
авито
авито
   952 / 1029
вчера в 09:24
Там и мяч в ворота не летел, и Неймара не хватало парижанам.
barcamilan
barcamilan
   543 / 1029
вчера в 09:23
араб, там чистейший пенальти, не плачь
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1029
вчера в 09:04
Не чего было МЮ шапками закидывать ещё до игры,кто ж вам забивать мешал...да и без пенки накосячил все и оборона и кипер,но про это все молчат
anfield1984
anfield1984
   193 / 1029
вчера в 08:02
У вас гандикап был 2:0 выездной. Вы на 2й минуте делаете привоз. Может быть стоит не винить арбитров и злой рок, а вызвать на ковер главного тренера и дать ему по первое число за абсолютную неподготовленность состава к такому важному матчу.
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1029
вчера в 07:14
Потеряны миллионы долларов!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   245 / 1029
вчера в 07:14
Пенальти 50 на 50. Но зачем после "драки руками махать" Сами виноваты, имели подавляющее преимущество, но не смогли забить больше одного мяча. Буффон лоханул после удара Рэшфорда. Это и называется - его величество футбол, иначе монжо было-бы всё заранее расписать на бумаге. А ПСЖ просто неудачники, которым не дано пройти 1/8 финала.
Знатог
Знатог
   353 / 1029
вчера в 06:33
Мяч попал в руку- пенальти, независимо от того, шёл мимо ворот или в ворота.
Vladimir808
Vladimir808
   270 / 1029
вчера в 06:13
А вы держитесь!!!
Но я не с вами,))
evge78
evge78
   408 / 1029
вчера в 06:11
Всё так. В ворота Манчестера такой пенальти не поставили бы. Поэтому и займитесь кабинетной работой, все ей занимаются очень давно. Вас называют денежными мешками, вот и покажите, что не напрасно. Ждут от вас, ждут, поэтому и сливают. Второй раз подряд.
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