Перес провел переговоры с Зиданом

Президент «Реала» Флорентино Перес уже ищет нового тренера для своей команды.
Нынешний наставник мадридцев Сантьяго Солари может покинуть свой пост в ближайшее время, если руководство клуба найдет ему замену. «Сливочные» уже связались с бывшим тренером команды Зинедином Зиданом, но тот заявил, что сейчас не готов возобновлять карьеру. Француз намерен дождаться июня, а уже потом дать ответ Пересу.
Клоуны сами себе не противоречьте хоть.
Клоуны сами себе не противоречьте хоть.
И совсем другое когда команда в глубоком пике!!! Игроки постарели , атмосфера накалена, глубочайший кризис очевиден.
Было бы интересно глянуть на Зидана ??? Сможет от выкарабкаться из этого .....которое в проруби плавает???
Я сомневаюсь!!! А вы???
И совсем другое когда команда в глубоком пике!!! Игроки постарели , атмосфера накалена, глубочайший кризис очевиден.
Было бы интересно глянуть на Зидана ??? Сможет от выкарабкаться из этого .....которое в проруби плавает???
Я сомневаюсь!!! А вы???
Копаясь сейчас в ютубе наткнулся на это видео, ностальгия захлынула по тому Реалу, даже сравнивать тот и этот Реал грех
Копаясь сейчас в ютубе наткнулся на это видео, ностальгия захлынула по тому Реалу, даже сравнивать тот и этот Реал грех
Хуже не будет.
Хуже не будет.
Как без них он будет выигрывать матчи
Солари 2
Как без них он будет выигрывать матчи
Солари 2
27 февраля Реал тоже возил Барсу, а в итоге проиграл 3:0. Так что оставь свои "возил" при себе.
Ты уже даже Левандовского приплел к помошникам Реала!
Это уже клиника!🤦
27 февраля Реал тоже возил Барсу, а в итоге проиграл 3:0. Так что оставь свои "возил" при себе.
Ты уже даже Левандовского приплел к помошникам Реала!
Это уже клиника!🤦
Как сказал Гуллит:
«Зидану хватило ума, чтобы вовремя покинуть «Реал» в период, когда клуб потерял Роналду. В этом весь смысл. Любой тренер, который бы пришёл туда после, столкнулся бы с тяжёлой задачей. У тебя нет Роналду. А значит, нет и его 50 голов за сезон»
Как сказал Гуллит:
«Зидану хватило ума, чтобы вовремя покинуть «Реал» в период, когда клуб потерял Роналду. В этом весь смысл. Любой тренер, который бы пришёл туда после, столкнулся бы с тяжёлой задачей. У тебя нет Роналду. А значит, нет и его 50 голов за сезон»