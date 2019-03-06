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Перес провел переговоры с Зиданом

вчера, 18:22

Президент «Реала» Флорентино Перес уже ищет нового тренера для своей команды.

Нынешний наставник мадридцев Сантьяго Солари может покинуть свой пост в ближайшее время, если руководство клуба найдет ему замену. «Сливочные» уже связались с бывшим тренером команды Зинедином Зиданом, но тот заявил, что сейчас не готов возобновлять карьеру. Француз намерен дождаться июня, а уже потом дать ответ Пересу.

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Все комментарии
NGY
NGY ответил Самбука
   40 / 981
сегодня в 06:38
Да уж , то что победы в ЛЧ были покупные признают даже реаловские глоры и поклонники португальского уБОЖЕСТВА. Но даже он не мог тянуть Реал в Ла Лиге. Там власть Переса не распространялась. Постоянные влеты от Барсы да и от других команд включая середняков,третье место в прошлом сезоне, яркое тому подтверждение))))
Да по словам фанатов каталонского кружка, Тебас у вас фанат Рела, а Реал так мало взял чемпионатов.

Клоуны сами себе не противоречьте хоть.
Самбука
Самбука ответил Ragnar_Lodbrok
   609 / 981
сегодня в 00:13
Да уж , то что победы в ЛЧ были покупные признают даже реаловские глоры и поклонники португальского уБОЖЕСТВА. Но даже он не мог тянуть Реал в Ла Лиге. Там власть Переса не распространялась. Постоянные влеты от Барсы да и от других команд включая середняков,третье место в прошлом сезоне, яркое тому подтверждение))))
Самбука
Самбука ответил NGY
   609 / 981
сегодня в 00:05
Так "возил" что ушёл с полными штанами и счётом 0:3. Рассмешил!
Glodor
Glodor
   689 / 981
вчера в 23:28
Только физрук карера может выводить команды из провала.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 981
вчера в 22:23
Придти в команду , которая работает как отлаженный механизм - это одно!!!
И совсем другое когда команда в глубоком пике!!! Игроки постарели , атмосфера накалена, глубочайший кризис очевиден.
Было бы интересно глянуть на Зидана ??? Сможет от выкарабкаться из этого .....которое в проруби плавает???
Я сомневаюсь!!! А вы???
Гавроша
Гавроша
   23 / 981
вчера в 22:19
Мауриньо в шоке!
Шуnя771
Шуnя771 ответил 112910415
   320 / 981
вчера в 21:38
а беседовать-то им не о чем..
Как будут осваивать бабосы.... кто кому должен...))
alexando1974
alexando1974
   436 / 981
вчера в 21:20
Дважды в одну воду невходят Зидан непойдёт!
bublikyo
bublikyo ответил Тибетус Тибатитус
   196 / 981
вчера в 21:19
Все ещё будет, нужно тренера нормального найти
bublikyo
bublikyo ответил Ragnar_Lodbrok
   196 / 981
вчера в 21:18
Бавария бегала с языком на плече в овертайме, вас и так бы дожали, но слепые судьи не увидели оффсайд и у вас появилась отмазка, а в прошлом сезоне вы действительно где-то были лучше, но нам повезло в паре моментов
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   610 / 981
вчера в 21:14

Копаясь сейчас в ютубе наткнулся на это видео, ностальгия захлынула по тому Реалу, даже сравнивать тот и этот Реал грех
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 20:29
Если вернётся, то потом пожалеет об этом.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   479 / 981
вчера в 20:03
Я умаю Зидан не вернется
No problem
No problem
   53 / 981
вчера в 19:42
Гути.
Хуже не будет.
No problem
No problem ответил allemz
   53 / 981
вчера в 19:41
Попробуйте сделать ставку на Гути. Тоже свой.
С языка снял Гриша.
112910415
112910415
   76 / 981
вчера в 19:41
а беседовать-то им не о чем..
Заратустра
Заратустра ответил Caniggia
   111 / 981
вчера в 19:37
Вообще-то Зидан сам ушёл, не тупи.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил NGY
   60 / 981
вчера в 19:33
Мне не нужны твои фантазии, по форме "если бы" 27 февраля Реал тоже возил Барсу, а в итоге проиграл 3:0. Так что оставь свои "возил" при себе. Ты уже даже Левандовского приплел к помошникам Реала! Это уже клиника!🤦
Левандовски помог Реалу тем, что не реализовал кучу моментов
3ton
3ton
   43 / 981
вчера в 19:32
Зидан без судей не будет тренировать Реал .
Как без них он будет выигрывать матчи
Солари 2
Caniggia
Caniggia
   88 / 981
вчера в 19:26
Чем думал, когда увольнял, старый баран?
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   512 / 981
вчера в 19:22
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       579 / 981
    вчера в 19:21
    Зидану не стоит возвращаться - во второй раз звезды могут и не сойтись.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       19 / 981
    вчера в 19:20
    Идти к игрокам уровня "Севильи" типа краба Иско... Думаю, Зидан не такой дурак, чтобы голову в капкан класть)))
    NGY
    NGY
       40 / 981
    вчера в 19:14
    Мне не нужны твои фантазии, по форме "если бы"

    27 февраля Реал тоже возил Барсу, а в итоге проиграл 3:0. Так что оставь свои "возил" при себе.

    Ты уже даже Левандовского приплел к помошникам Реала!

    Это уже клиника!🤦
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответил Ragnar_Lodbrok
       205 / 981
    вчера в 19:10
    Реал проиграл Баварии в 2017 году, но в овертайме Кашшаи переломил ход игры. Год назад Бавария 2 матча возила Реал, но там Реалу помогли Левандовски и тупой Ульрайх
    скорее то, что Марсело играл в гандбол в своей штрафной :)
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил NGY
       60 / 981
    вчера в 19:02
    Реал проиграл Баварии в 2017 году, но в овертайме Кашшаи переломил ход игры. Год назад Бавария 2 матча возила Реал, но там Реалу помогли Левандовски и тупой Ульрайх
    yldyz
    yldyz
       963 / 981
    вчера в 19:00
      dimagas1
      dimagas1 ответил ДАША Д
         323 / 981
      вчера в 18:58
      Зидан фиг пойдет, пока звёзд не накупят.
      Да никто не захочет..ну может Бенитес)))
      shu
      shu
         841 / 981
      вчера в 18:51
      Мне кажется, что он ждёт пока Реал Аллегри переманить, а он на его место метит.
      NGY
      NGY
         40 / 981
      вчера в 18:49
      Зидан не пойдет к этому г...!

      Как сказал Гуллит:
      «Зидану хватило ума, чтобы вовремя покинуть «Реал» в период, когда клуб потерял Роналду. В этом весь смысл. Любой тренер, который бы пришёл туда после, столкнулся бы с тяжёлой задачей. У тебя нет Роналду. А значит, нет и его 50 голов за сезон»
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