Перес провел переговоры с Зиданом

вчера, 18:22

Президент «Реала» Флорентино Перес уже ищет нового тренера для своей команды.

Нынешний наставник мадридцев Сантьяго Солари может покинуть свой пост в ближайшее время, если руководство клуба найдет ему замену. «Сливочные» уже связались с бывшим тренером команды Зинедином Зиданом, но тот заявил, что сейчас не готов возобновлять карьеру. Француз намерен дождаться июня, а уже потом дать ответ Пересу.