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Мусаев - о контракте Игнатьева: «Мы эту страницу перевернули»

вчера, 13:49

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал решение нападающего Ивана Игнатьева не принимать предложение клуба о новом контракте.

Хотелось бы высказаться последний раз и закрыть тему с разговорами вокруг клуба относительно контрактов. Дело в том, что у Ивана Игнатьва, который является воспитанником нашего клуба, появились агенты, и он нам решил об этом рассказать, сказав про то, какая у него должна быть зарплата и условия. Это типичная история для России, но не для футбольного клуба «Краснодар». Мы эту страницу перевернули, думаем только о футболе, эта история нас больше не интересует.

Ранее Игнатьев заявил, что тренерский штаб перевел его в дубль из-за отказа продлить контракт.

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болельщик из глуши
болельщик из глуши ответил болельщик из глуши
вчера в 21:28
Скорее всего, март 2019 это последнее упоминание о суперфорварде
А, кто о нем вспомнит через год - полтора?
болельщик из глуши
болельщик из глуши ответил ПерекатиПоле
вчера в 21:24
Так Игнатьева продадут? Или сгнобят в дубле?
Скорее всего, март 2019 это последнее упоминание о суперфорварде
болельщик из глуши
болельщик из глуши ответил kust07
вчера в 21:21
на нормальных условиях это на каких? 700 деревянных до 2027 года? Почему Краснодар купил Скопинцева у Ростова и ЗП у него 1.5 ляма? Он намного лучше Игнатьева играет? неизвестно еще что там за контракт,слышал многие игроки залечивают свои травмы за свой счет. Я все понимаю может и дерзок Игнатьев был,но предложение Краснодара смешное.
700 к деревянных это моя зарплата за 2 года (если не есть, и на туалетную бумагу не тратиться). Получит 3 ляма, напьется , "№"№нет стулом кого нибудь по голове, А че Кокоша с Мамаем по ходу за всех отсидели.
Bastardo
Bastardo ответил Котэ в тельняжке
   505 / 1090
вчера в 21:21
Смущают меня эти "теневые агенты"... Надо найти нормального!) И будет всем счастье))
При чём тут теневые агенты, если он играет в команде топ-5 РФПЛ, но получает на уровне второй восьмёрки? Я забил в "утку" фразу "зарплаты фк краснодар", мне выдало несколько ссылок, в которых лидерами по зарплатам в команде назвали Гранквиста, Ари и БЫСТРОВА. Последний в Анжи не тянул до уровня Спартака, но был призван решить часть проблем на исторически проблемной позиции коров и получал за это, если верить источникам, более 140 миллионов рублей в год. И Ари получал примерно столько же, как пишут источники. Выходит, на Ари, которому за 30ку, деньги есть, на Игнатьева денег уже нет. Только вряд ли Ари будет играть через 5 лет в этой команде, возраст уже не тот. А у Игнатьева такая перспектива реальнее, даже с учётом этого конфликта.
Деникин_А
Деникин_А
вчера в 21:15
Сукин сын этот мальчик Ванька. Он будет вонючкой во всех клубах, которые его будут брать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил kust07
   88 / 1090
вчера в 21:02
Но контракт то он не подписал из за бабла. Мало. У других больше. Он же еще практически не играл.... О чем речь тогда. Тем более воспитанник быков. Вот так. Отве от Сосруко) 😊.
kust07
kust07 ответил Владимир_Спартак
   189 / 1090
вчера в 20:33
Зазвездился еще ни чего не сделав) 😊. Вот она смена подрастающего поколения. Бабки давай....., бабки на стол, а потом может быть я заиграю.).
але Сосруко а ты видел его контракт? Разве Игнатьев говорил только о бабках? или он отказывается играть?
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   51 / 1090
вчера в 20:12
Смущают меня эти "теневые агенты"... Надо найти нормального!) И будет всем счастье))
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1090
вчера в 20:00
Ну так отпустите парня, найдутся те кто удовлетворит его условия. Только на его позицию все равно кого искать надо и платить ему придется по взрослому!!!
Bastardo
Bastardo ответил СЫН ДЕДА
   505 / 1090
вчера в 19:44
На парне можно ставить крест. Он пошел против идеологии клуба. А это значит против своей академии, против хозяина. В академии несколько тысяч мальчишек. Они - гордость клуба, а отнюдь не основная команда. Галицкий Ивану этого не простит. Каким будет наказание, я не знаю, но оно будет предельно жестким.
Пошёл против хозяина? Лолшто? Мне казалось, крепостное право отменили году в 1861м, не? Алсо, Арутюнян, если не ошибаюсь, говорил недовольным своими условиями работникам магнита: не нравится - идите работать в другое место. Вот теперь Игнатьеву не нравится и он готов сменить рабочее место. Вроде всё логично, "хозяин" сам за это "боролся".
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   88 / 1090
вчера в 19:29
Зазвездился еще ни чего не сделав) 😊. Вот она смена подрастающего поколения. Бабки давай....., бабки на стол, а потом может быть я заиграю.).
andrefino13
andrefino13
   812 / 1090
вчера в 19:13
Наблюдаю со стороны за Краснодаром, и нравится всё. Люди строят, не спешат стать чемпионами, выиграть кубки, закладывает фундамент. С Игнатьевым понятно. Раньше стремились в Европу,на другой уровень, а теперь чтобы дома кормили неплохо.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   498 / 1090
вчера в 18:33
Игнатьев может какие угодно требования выдвигать вместе с агентом. Но лучше бы футболом занимался. Его воспитали ,подтянули до основного состава ,а он пару голов забил и посчитал ,что достоин лучшего. Ваня ,ты ещё никто по сути,а зарплата в месяц ,как просто россиянина за 5 лет...
a3r3v3
a3r3v3
   475 / 1090
вчера в 17:47
Ravshan878
Ravshan878 ответил Gahi
   8 / 1090
вчера в 17:38
ВОТ МОЛОДЕЦ. ) Прямо в точку попали. Ну да правильно, кто дома хозяин . Естественно Галицкий. Не чего звездочками бойкотировать.
Indian
Indian ответил Gahi
   898 / 1090
вчера в 17:34
"...бежать казаку впереди быка..."
Что это? Ты серьёзно?
Indian
Indian ответил СЫН ДЕДА
   898 / 1090
вчера в 17:29
95% населения Краснодарского края не меняли фамилию Арутюнян на Галицкий
kust07
kust07 ответил СЫН ДЕДА
   189 / 1090
вчера в 16:54
Мясные как всегда навоз свой мешают. Что ни комент, то навоз. 1 - Галицкий не больше армянин, чем 95% коренного населения Краснодарского края. 2 - Ответственность за судьбы тысячи пацанов - не бизнес, а тяжелая ноша настоящего человека.
У настоящего человека как у Скруджа Макдака из мультиков Уолт Диснея вместо зрачков одни доллары в глазах
kust07
kust07 ответил СЫН ДЕДА
   189 / 1090
вчера в 16:51
На парне можно ставить крест. Он пошел против идеологии клуба. А это значит против своей академии, против хозяина. В академии несколько тысяч мальчишек. Они - гордость клуба, а отнюдь не основная команда. Галицкий Ивану этого не простит. Каким будет наказание, я не знаю, но оно будет предельно жестким.
На Дзюбе тоже крест Спам ставил,и тоже по всей видимости контракт,однако поблукал по арендам, в итоге Зенит сборная ЧМ. Да и игрок вполне приличный,эмоциональный душа компании) без него было б скучно)))
Gahi
Gahi
   281 / 1090
вчера в 16:50
Плохо когда тех кого воспитывал, не хотят найти общего языка. А бежать казаку впереди быка не красиво.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   465 / 1090
вчера в 16:50
Мясные как всегда навоз свой мешают. Что ни комент, то навоз. 1 - Галицкий не больше армянин, чем 95% коренного населения Краснодарского края. 2 - Ответственность за судьбы тысячи пацанов - не бизнес, а тяжелая ноша настоящего человека.
loko7
loko7
   610 / 1090
вчера в 16:48
Не хочет играть продать, а не раздувать здесь истерику.
kust07
kust07 ответил stachel
   189 / 1090
вчера в 16:45
Я вообще не понимаю юридической сути конфликта. У пацанов еще почти 3 года действующего контракта, который они готовы отработать. Почему продлевать нужно именно сейчас? Обычно переговоры начинаются за год - пол года. Тогда понятно и уровень игрока и возможности-потребности работодателя. Почему клуб так гонит и обижается когда пацаны не хотят подписывать "кабалу" сейчас. Это их право продлить контракт или не продлевать. Условия - вопрос договоренности сторон. Крепостное право в России еще в 1861 отменили.
деньги братан))) если подписать сейчас с молодыми соплвыми игроками не понимающими юридических сторон можно неплохо сэкономить.А че играют за копейки,продадим за миллионы
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   465 / 1090
вчера в 16:45
На парне можно ставить крест. Он пошел против идеологии клуба. А это значит против своей академии, против хозяина. В академии несколько тысяч мальчишек. Они - гордость клуба, а отнюдь не основная команда. Галицкий Ивану этого не простит. Каким будет наказание, я не знаю, но оно будет предельно жестким.
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   52 / 1090
вчера в 16:43
И они для отводу глаз сражаются типа в еврокубках со Стандардами, прочим шлаком, чтобы потом было железное алиби, типа бомжи или гинерщина сливалась Пльзеню, а мы все силы на 5й клуб Дании потратили. Зенит умнее, слили первый же матч Вильярреалу, непрофессионально было биться с Валенсией, 7:0 и натягивать спокойно конебомжей, как Великий Спартак и сделал
kust07
kust07 ответил Байкал-38.
   189 / 1090
вчера в 16:41
"Галицкий себе сейчас в пах стреляет" это 100% попадание! Краснодар допускает большую ошибку и она может им аукнутся в тройне как минимум. Краснодар заключает контракты с тремя воспитанниками клуба Сафонов, Игнатьев, Сулейманов), которых начали вызывать в главную команду. Контракты до лета 2021 года. Сейчас в 2019 году понимают, что в 2021 году они не согласятся на эти же условия, они решили пойти ва-банк. Зная, что у ребят нет агентов и они свои воспитанники и, что самое главное хотят играть в Краснодаре, клуб ставит их перед фактом, что надо ещё продлить контракт на тех же условиях. Все естественно отказываются. Начался пресс, Сафонов и Сулейманов говорят, что подумают и их пока оставляют в команде, а наотрез отказавшегося Игнатьева отправляют в дубль. и говорят, что он уже пройденный этап. Думая, что Сафонов и Сулейманов испугаются и подпишут. Это думка Краснодара. А может выйти так. Сейчас ребята наймут себе грамотных агентов и Краснодар сядет в лужу. Контракты по нынешним временам копеечные и вряд ли там большие отступные, если таковые там вообще прописаны. И как ты верно заметил, Зенит, Спартак, Локо, ЦСКА думаю время терять не будут и оплатят неустойку и заберут их к себе. В данной ситуации виноват будет только Краснодар. В добавок над ним ещё и смеяться будут. Клуб молодой и у него ещё опыта такого не было.
смеятся будут над шахматистом(Галицким) футбол это не его. Это ему не Магнит ,где из людей рабов сделали. А Краснодар это очередной его бизнес-проект. достаточно почитать биографию Галицкого.
Сначала компания Юнилевер(создал в 90-е вместе с друзьями олигархами,которую им потом оставил),потом Тандер( сеть магазинов Магнит,акции которых почти все продал) теперь ФК Краснодар... наверняка очередной бизнес-проект со своими тараканами. Да и просто так он Игнатьева не отпустит,как уже говорил Когда армянин родился,еврей повесился.
beefs
beefs
   182 / 1090
вчера в 16:40
Профессиональный спорт, чего хотите..
Sunny.
Sunny.
   123 / 1090
вчера в 16:40
Краснодар потихоньку превращается в Спартак. Сначала они сразу отвернулись от Мамаева еще до суда и следствия и пошли на разрыв - так в нормальном коллективе не поступают . ЦСКА до последнего боролся за Еременко. Теперь конфликт на ровном месте с талантливой молодежью. Вроде не бедный клуб, но ведет себя как скупердяи по
отношению к своим игрокам. Сдается мне что Галицкий уже не рулит ситуацией в точь как и Федун в спаме, а все решает армянская мафия во главе которой директор клуба . так же было и в спаме . жаль ..
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   212 / 1090
вчера в 16:35
Он когда был без агента сравнивал со Скопинцевым и просил такую же з.п.
А теперь нашлись новые агенты сравнят с:
Заболотный з.п. 5,7ляма /мес. Матчей: 12 , минут на поле: 164, гол+пас (0+0)
Игнатьев з.п. 0,2ляма/мес. Матчей: 12, минут на поле: 681, гол+пас (4+1)
и попросят 5-6лямов у быков))).
В итоге быки про76и: норм напа, борьбу за чемпионство , нынешнее ЛЕ, возможно и ЛЧ(будущее). Да и у Шапи с Сафоновым тоже думаю найдутся новые агенты. Виноват будет во всем Мусаев, поэтому и выпрут его, так что не на ту сторону встал ты Мурад.
А Ваня возможно уже летом будет получать больше 1,5-2х лямов в топ клубе РПЛ.
Жадность фраера сгубила , остается только узнать , кто фраер, а кто хитро63й)))
kust07
kust07 ответил КЭТиК
   189 / 1090
вчера в 16:32
Не фиг таких воспитывать.
а ты знаешь его контракт чтоб так утверждать?)
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