Мусаев - о контракте Игнатьева: «Мы эту страницу перевернули»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал решение нападающего Ивана Игнатьева не принимать предложение клуба о новом контракте.
Хотелось бы высказаться последний раз и закрыть тему с разговорами вокруг клуба относительно контрактов. Дело в том, что у Ивана Игнатьва, который является воспитанником нашего клуба, появились агенты, и он нам решил об этом рассказать, сказав про то, какая у него должна быть зарплата и условия. Это типичная история для России, но не для футбольного клуба «Краснодар». Мы эту страницу перевернули, думаем только о футболе, эта история нас больше не интересует.
Ранее Игнатьев заявил, что тренерский штаб перевел его в дубль из-за отказа продлить контракт.
Что это? Ты серьёзно?
Что это? Ты серьёзно?
Сначала компания Юнилевер(создал в 90-е вместе с друзьями олигархами,которую им потом оставил),потом Тандер( сеть магазинов Магнит,акции которых почти все продал) теперь ФК Краснодар... наверняка очередной бизнес-проект со своими тараканами. Да и просто так он Игнатьева не отпустит,как уже говорил Когда армянин родился,еврей повесился.
Сначала компания Юнилевер(создал в 90-е вместе с друзьями олигархами,которую им потом оставил),потом Тандер( сеть магазинов Магнит,акции которых почти все продал) теперь ФК Краснодар... наверняка очередной бизнес-проект со своими тараканами. Да и просто так он Игнатьева не отпустит,как уже говорил Когда армянин родился,еврей повесился.
отношению к своим игрокам. Сдается мне что Галицкий уже не рулит ситуацией в точь как и Федун в спаме, а все решает армянская мафия во главе которой директор клуба . так же было и в спаме . жаль ..
отношению к своим игрокам. Сдается мне что Галицкий уже не рулит ситуацией в точь как и Федун в спаме, а все решает армянская мафия во главе которой директор клуба . так же было и в спаме . жаль ..
А теперь нашлись новые агенты сравнят с:
Заболотный з.п. 5,7ляма /мес. Матчей: 12 , минут на поле: 164, гол+пас (0+0)
Игнатьев з.п. 0,2ляма/мес. Матчей: 12, минут на поле: 681, гол+пас (4+1)
и попросят 5-6лямов у быков))).
В итоге быки про76и: норм напа, борьбу за чемпионство , нынешнее ЛЕ, возможно и ЛЧ(будущее). Да и у Шапи с Сафоновым тоже думаю найдутся новые агенты. Виноват будет во всем Мусаев, поэтому и выпрут его, так что не на ту сторону встал ты Мурад.
А Ваня возможно уже летом будет получать больше 1,5-2х лямов в топ клубе РПЛ.
Жадность фраера сгубила , остается только узнать , кто фраер, а кто хитро63й)))
А теперь нашлись новые агенты сравнят с:
Заболотный з.п. 5,7ляма /мес. Матчей: 12 , минут на поле: 164, гол+пас (0+0)
Игнатьев з.п. 0,2ляма/мес. Матчей: 12, минут на поле: 681, гол+пас (4+1)
и попросят 5-6лямов у быков))).
В итоге быки про76и: норм напа, борьбу за чемпионство , нынешнее ЛЕ, возможно и ЛЧ(будущее). Да и у Шапи с Сафоновым тоже думаю найдутся новые агенты. Виноват будет во всем Мусаев, поэтому и выпрут его, так что не на ту сторону встал ты Мурад.
А Ваня возможно уже летом будет получать больше 1,5-2х лямов в топ клубе РПЛ.
Жадность фраера сгубила , остается только узнать , кто фраер, а кто хитро63й)))