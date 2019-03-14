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Месси и Роналду поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 02:08

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

Криштиану Роналду («Ювентус») – 3 гола в матче с «Атлетико» (3:0);
Лионель Месси («Барселона») – 2 гола и 2 результативные передачи в матче с «Лионом» (5:1);
Лерой Сане («Манчестер Сити») – 1 гол и 3 результативных передачи в матче с «Шальке-04» (7:0);
Садио Мане («Ливерпуль») – 2 гола матче с «Баварией» (3:1).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   299 / 1074
вчера в 22:06
Жалко всех вас, спорите , а насладиться футболом не можете изза своей необъективности.
Роналду спас Юве, совершил мегакамбэк. Месси всего лишь помог пройти слабого соперника... Почти уверен, что будь там счет 0-2 после первого матча , а в соперниках Атлетико, мы бы не увидели Месси на поле. Он бросает клуб в сложных ситуациях. Не Озил конечно, но близко. Пожтому однозначно - Роналду игрок тура.
mavrid05
mavrid05
   481 / 1074
вчера в 21:58
1 Роналду, 2- Мане. 3-пешеход
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   23 / 1074
вчера в 20:01
прикольная карикатура,если учесть что Роналду король лч (имеет их больше,больше мячей,лучший бомбардир почти каждый сезон )хаха да ты жжешь
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   23 / 1074
вчера в 20:00
Второй гол Лео Месси в ворота Лиона номинирован на звание лучшего гола недели в Лиге Чемпионов. Что-то я не вижу замыканий марокканца в этом списке. =)
у него лучший гол сезона в прошлом году ххахахаа,гном такие никогда не забивал
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   18 / 1074
вчера в 19:19
Моська-пенальтистка ничего не сможет оспорить. Лион оказался ниже уровня Осасуны. Аха-ха)
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   187 / 1074
вчера в 18:25
Оба одинаково хороши. Но, тут как - кого имел Кристинка, те - за Леву, а натуралы - наоборот.
Штиль
Штиль
   523 / 1074
вчера в 17:34
Натуралы за Месси, все остальные за Кристинку...
League1
League1 ответил амурец
   189 / 1074
вчера в 17:24
То есть Атлетико и Бавария нимкакие, а Лион и Шальке лучшие клубы Европы, самому то с себя не смешно?
Ему не смешно, потому что ничего не понимает.)))
Тага Дага
Тага Дага
   602 / 1074
вчера в 16:51
Так как Ливерпуль играл в гостях....лучшим был Мане.
амурец
амурец ответил alex lebedev
   166 / 1074
вчера в 16:43
То есть Атлетико и Бавария нимкакие, а Лион и Шальке лучшие клубы Европы, самому то с себя не смешно?
Pervomaez
Pervomaez
   220 / 1074
вчера в 16:39
Обоих уважаю, что один что другой у них другая планка в современном футболе, каждый хорош по своему, и тут детский сад не несите бред кто лучше, у каждого бывают хорошие и не очень матчи, но на данный момент больше вопросов к месси, игрок одной команды, пролеты в лч, не удачи в сборной, ведь он гений, то же касается и роналду не всегда блещет, а бывает вообще теряется, но на фоне других они просто космос, любите футбол и не ругайтесь сколько людей столько и мнений
alex lebedev
alex lebedev ответил амурец
   232 / 1074
вчера в 16:20
Кандидаты всемдостойные, и Роналду вывел Ювентус в 1/4 и Месси сыграл великолепно, Сане и гол и передачи, Мане два года, но давайте теперь разберёмся, Роналду вытащил Ювентус и забил три все таки Атлетико, а все знают что это одна из лучших оборон, Мане два года Баварии, Сане поучаствовал а избиении Шальке, так же как и Месси в избмении Лиона, и забивать Атлетико и Баварии и Лиону и Шальке это две большие разницы, так что если быть объективным то Роналду или Мане
ага, особенно в этом году - 4 гола от боруссии, которая уже слетела, 3 от мертвого реала
alex lebedev
alex lebedev ответил Juve vsegda
   232 / 1074
вчера в 16:18
ты что? такую фигню писать получается когда месси растворяется это нормально когда рон растворяется то он ниочем запомни даунито хромомосомус я не персофон рона и месси но то что рон сделал это супер но это не умаляет что юве плохо играл здесь присутсвует еще гениальность аллегри но то что сделал месси с лионом что это ????? вообще ничего не значит там месси просто обыграл команду не готовую биться и атдетико мадрид 2 финалист лиги чемпионов и тем более они у себя финал принимать вот они были мега мотивированны но так 79аца вот это да тем более ведя в счете а кто лион он даже в 1\4 финала лиги европы не может дойти так что здесь гениальность месси до крутости рона как до китая раком если тебе это тяжело признать значит ты настолько ничтожен и ущербен я рона не люблю и месси не люблю но могу признать что месси это гений футбола в этом он опережает рона но месси хоть и заделал детей но мальчик без яиц а вот рон которого все не любят изза его эгоизма и гейства хоть дети у него из пробирки но я признаю что он мегакрут и унего есть яйца если у вас есть недостойные мои к этому сомнения спросите у диего есть ли у рона есть яйца
гоняй дальше на замыкания беспонтовые дельфина, таун
alex lebedev
alex lebedev ответил Juve vsegda
   232 / 1074
вчера в 16:17
ты что? такую фигню писать получается когда месси растворяется это нормально когда рон растворяется то он ниочем запомни даунито хромомосомус я не персофон рона и месси но то что рон сделал это супер но это не умаляет что юве плохо играл здесь присутсвует еще гениальность аллегри но то что сделал месси с лионом что это ????? вообще ничего не значит там месси просто обыграл команду не готовую биться и атдетико мадрид 2 финалист лиги чемпионов и тем более они у себя финал принимать вот они были мега мотивированны но так 79аца вот это да тем более ведя в счете а кто лион он даже в 1\4 финала лиги европы не может дойти так что здесь гениальность месси до крутости рона как до китая раком если тебе это тяжело признать значит ты настолько ничтожен и ущербен я рона не люблю и месси не люблю но могу признать что месси это гений футбола в этом он опережает рона но месси хоть и заделал детей но мальчик без яиц а вот рон которого все не любят изза его эгоизма и гейства хоть дети у него из пробирки но я признаю что он мегакрут и унего есть яйца если у вас есть недостойные мои к этому сомнения спросите у диего есть ли у рона есть яйца
ахах, на атлетико-то пипец как бился, не смеши, а))
амурец
амурец
   166 / 1074
вчера в 16:17
Кандидаты всемдостойные, и Роналду вывел Ювентус в 1/4 и Месси сыграл великолепно, Сане и гол и передачи, Мане два года, но давайте теперь разберёмся, Роналду вытащил Ювентус и забил три все таки Атлетико, а все знают что это одна из лучших оборон, Мане два года Баварии, Сане поучаствовал а избиении Шальке, так же как и Месси в избмении Лиона, и забивать Атлетико и Баварии и Лиону и Шальке это две большие разницы, так что если быть объективным то Роналду или Мане
STVA 1
STVA 1
   116 / 1074
вчера в 15:51
Оба сделали игру своих команд!
ronaldo743
ronaldo743 ответил 40175219386
   39 / 1074
вчера в 14:34
я тебе факты, а ты дизлайки да картинки выкладываешь))) твоя картинка это доказательство что Месси лучше чем Роналду))) чувак это неубедительно)))
Что-то я их так и не увидел.

"Слабенький" Лион грохнул Сити и ПСЖ. А Атлетико совсем недавно получил три от еле живого Реала, который в одни ворота вынесли школьники из Аякса. =)

Вот, что называется "фактом". А у тебя лишь бурная фантазия персофана и ничего больше.
ronaldo743
ronaldo743 ответил 40175219386
   39 / 1074
вчера в 14:31
задал вопрос и сам на него ответил)))
Ну ты же на это неспособен. =)
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1074
вчера в 14:26
При всем уважении к Месси, в данном конкретном случае - Роналду.
40175219386
40175219386 ответил ronaldo743
   61 / 1074
вчера в 14:25
Кого из топов обыграл Атлетико в этом сезоне ? Правильно - НИ-КО-ГО.
задал вопрос и сам на него ответил)))
40175219386
40175219386 ответил ronaldo743
   61 / 1074
вчера в 14:22
я тебе факты, а ты дизлайки да картинки выкладываешь))) твоя картинка это доказательство что Месси лучше чем Роналду))) чувак это неубедительно)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   42 / 1074
вчера в 14:20
Ладно хоть альтернатива им есть...
Juve vsegda
Juve vsegda ответил alex lebedev
   784 / 1074
вчера в 14:13
на это тебе никто никогда не ответит. они привыкли силу команда равнять на бумаге, а не на конкретном матче. а между прочем, для справки, для персофанов роньки, их хваленый Атлетико огреб 4 гола в группе от боруссии, да и с брюгге еле отскакивал.
ты что?
такую фигню писать
получается когда месси растворяется это нормально
когда рон растворяется то он ниочем
запомни даунито хромомосомус
я не персофон рона и месси
но то что рон сделал это супер
но это не умаляет что юве плохо играл
здесь присутсвует еще гениальность аллегри
но то что сделал месси с лионом что это ?????
вообще ничего не значит
там месси просто обыграл команду не готовую биться
и атдетико мадрид 2 финалист лиги чемпионов и тем более они у себя финал принимать
вот они были мега мотивированны но так 79аца вот это да тем более ведя в счете
а кто лион он даже в 1\4 финала лиги европы не может дойти
так что здесь гениальность месси до крутости рона
как до китая раком
если тебе это тяжело признать
значит ты настолько ничтожен и ущербен
я рона не люблю
и месси не люблю
но могу признать что месси это гений футбола в этом он опережает рона
но месси хоть и заделал детей но мальчик без яиц
а вот рон которого все не любят изза его эгоизма и гейства
хоть дети у него из пробирки
но я признаю что он мегакрут
и унего есть яйца
если у вас есть недостойные мои к этому сомнения
спросите у диего
есть ли у рона есть яйца
just futball
just futball
вчера в 14:11
Лучший игрок недели как я понимаю не зависить какой у тебя был соперник лучше атакующий или лучше защищающий. Главное что ты показал хорошую игру. Если выбор зависить от соперника кем ты играешь, то явно глвный фаворить это Мане сыгравший на Алянц Арене с грозным соперником.
alexamit
alexamit
   490 / 1074
вчера в 14:11
Лучший-Заболотный у болотных!
ronaldo743
ronaldo743
   39 / 1074
вчера в 14:02
Второй гол Лео Месси в ворота Лиона номинирован на звание лучшего гола недели в Лиге Чемпионов.

Что-то я не вижу замыканий марокканца в этом списке. =)

hardpony
hardpony ответил BARCELONA-BEST
   318 / 1074
вчера в 13:46
Это ясно. Но выходит Барка без Месси не способна даже Леон обыграть? Ювентус вот без Криштика пролетел бы.
Garrincha58
Garrincha58
   387 / 1074
вчера в 13:26
то что сделал Роналду и Ювентус Месси тут и рядом не стоял
ronaldo743
ronaldo743 ответил 40175219386
   39 / 1074
вчера в 13:24
для персофанов Месси вчера Лион стал самой сильной командой в мире, Атлетико позавчера самая слабая команда))) персофаны Месси они такие)))
Кого из топов обыграл Атлетико в этом сезоне ? Правильно - НИ-КО-ГО.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   96 / 1074
вчера в 13:23
Мане или Рон.
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