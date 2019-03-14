Месси и Роналду поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 02:08

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

Криштиану Роналду («Ювентус») – 3 гола в матче с «Атлетико» (3:0);

Лионель Месси («Барселона») – 2 гола и 2 результативные передачи в матче с «Лионом» (5:1);

Лерой Сане («Манчестер Сити») – 1 гол и 3 результативных передачи в матче с «Шальке-04» (7:0);

Садио Мане («Ливерпуль») – 2 гола матче с «Баварией» (3:1).