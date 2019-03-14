Месси и Роналду поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.
Список номинантов:
Криштиану Роналду («Ювентус») – 3 гола в матче с «Атлетико» (3:0);
Лионель Месси («Барселона») – 2 гола и 2 результативные передачи в матче с «Лионом» (5:1);
Лерой Сане («Манчестер Сити») – 1 гол и 3 результативных передачи в матче с «Шальке-04» (7:0);
Садио Мане («Ливерпуль») – 2 гола матче с «Баварией» (3:1).
Роналду спас Юве, совершил мегакамбэк. Месси всего лишь помог пройти слабого соперника... Почти уверен, что будь там счет 0-2 после первого матча , а в соперниках Атлетико, мы бы не увидели Месси на поле. Он бросает клуб в сложных ситуациях. Не Озил конечно, но близко. Пожтому однозначно - Роналду игрок тура.
Роналду спас Юве, совершил мегакамбэк. Месси всего лишь помог пройти слабого соперника... Почти уверен, что будь там счет 0-2 после первого матча , а в соперниках Атлетико, мы бы не увидели Месси на поле. Он бросает клуб в сложных ситуациях. Не Озил конечно, но близко. Пожтому однозначно - Роналду игрок тура.
"Слабенький" Лион грохнул Сити и ПСЖ. А Атлетико совсем недавно получил три от еле живого Реала, который в одни ворота вынесли школьники из Аякса. =)
Вот, что называется "фактом". А у тебя лишь бурная фантазия персофана и ничего больше.
"Слабенький" Лион грохнул Сити и ПСЖ. А Атлетико совсем недавно получил три от еле живого Реала, который в одни ворота вынесли школьники из Аякса. =)
Вот, что называется "фактом". А у тебя лишь бурная фантазия персофана и ничего больше.
такую фигню писать
получается когда месси растворяется это нормально
когда рон растворяется то он ниочем
запомни даунито хромомосомус
я не персофон рона и месси
но то что рон сделал это супер
но это не умаляет что юве плохо играл
здесь присутсвует еще гениальность аллегри
но то что сделал месси с лионом что это ?????
вообще ничего не значит
там месси просто обыграл команду не готовую биться
и атдетико мадрид 2 финалист лиги чемпионов и тем более они у себя финал принимать
вот они были мега мотивированны но так 79аца вот это да тем более ведя в счете
а кто лион он даже в 1\4 финала лиги европы не может дойти
так что здесь гениальность месси до крутости рона
как до китая раком
если тебе это тяжело признать
значит ты настолько ничтожен и ущербен
я рона не люблю
и месси не люблю
но могу признать что месси это гений футбола в этом он опережает рона
но месси хоть и заделал детей но мальчик без яиц
а вот рон которого все не любят изза его эгоизма и гейства
хоть дети у него из пробирки
но я признаю что он мегакрут
и унего есть яйца
если у вас есть недостойные мои к этому сомнения
спросите у диего
есть ли у рона есть яйца
такую фигню писать
получается когда месси растворяется это нормально
когда рон растворяется то он ниочем
запомни даунито хромомосомус
я не персофон рона и месси
но то что рон сделал это супер
но это не умаляет что юве плохо играл
здесь присутсвует еще гениальность аллегри
но то что сделал месси с лионом что это ?????
вообще ничего не значит
там месси просто обыграл команду не готовую биться
и атдетико мадрид 2 финалист лиги чемпионов и тем более они у себя финал принимать
вот они были мега мотивированны но так 79аца вот это да тем более ведя в счете
а кто лион он даже в 1\4 финала лиги европы не может дойти
так что здесь гениальность месси до крутости рона
как до китая раком
если тебе это тяжело признать
значит ты настолько ничтожен и ущербен
я рона не люблю
и месси не люблю
но могу признать что месси это гений футбола в этом он опережает рона
но месси хоть и заделал детей но мальчик без яиц
а вот рон которого все не любят изза его эгоизма и гейства
хоть дети у него из пробирки
но я признаю что он мегакрут
и унего есть яйца
если у вас есть недостойные мои к этому сомнения
спросите у диего
есть ли у рона есть яйца
Что-то я не вижу замыканий марокканца в этом списке. =)
Что-то я не вижу замыканий марокканца в этом списке. =)