Клопп: «Не думаю, что этим летом „Ливерпулю“ понадобятся большие траты»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул на то, что этим летом мерсисайдцы проведут скромную трансферную кампанию.

Не хочу говорить о том, что конкретно мы собираемся сделать. Но я не думаю, что сейчас эта команда нуждается в больших тратах.

Лучший способ [собрать конкурентоспособную команду] – объединить игроков, постараться сделать их всех сильнее и какое-то время ничего не разрушать.

Возможно, последние 10 лет это было главной проблемой «Ливерпуля» – когда у клуба была хорошая команда, которая через сезон разъезжалась по всему свету. В этом году ничего такого точно не произойдёт.