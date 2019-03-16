Клопп: «Не думаю, что этим летом „Ливерпулю“ понадобятся большие траты»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул на то, что этим летом мерсисайдцы проведут скромную трансферную кампанию.
Не хочу говорить о том, что конкретно мы собираемся сделать. Но я не думаю, что сейчас эта команда нуждается в больших тратах.
Лучший способ [собрать конкурентоспособную команду] – объединить игроков, постараться сделать их всех сильнее и какое-то время ничего не разрушать.
Возможно, последние 10 лет это было главной проблемой «Ливерпуля» – когда у клуба была хорошая команда, которая через сезон разъезжалась по всему свету. В этом году ничего такого точно не произойдёт.
Ранее наставник «Баварии» Нико Ковач после вылета от «Ливерпуля» из Лиги чемпионов указал на то, что за последние годы английский клуб потратил больше денег на трансферы, чем лидер Бундеслиги.