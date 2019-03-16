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Клопп: «Не думаю, что этим летом „Ливерпулю“ понадобятся большие траты»

вчера, 03:05

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул на то, что этим летом мерсисайдцы проведут скромную трансферную кампанию.

Не хочу говорить о том, что конкретно мы собираемся сделать. Но я не думаю, что сейчас эта команда нуждается в больших тратах.

Лучший способ [собрать конкурентоспособную команду] – объединить игроков, постараться сделать их всех сильнее и какое-то время ничего не разрушать.

Возможно, последние 10 лет это было главной проблемой «Ливерпуля» – когда у клуба была хорошая команда, которая через сезон разъезжалась по всему свету. В этом году ничего такого точно не произойдёт.

Ранее наставник «Баварии» Нико Ковач после вылета от «Ливерпуля» из Лиги чемпионов указал на то, что за последние годы английский клуб потратил больше денег на трансферы, чем лидер Бундеслиги.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответил Бильге Октай
   129 / 1092
вчера в 18:53
Норм там)
Бильге Октай
Бильге Октай ответил anfield1984
   222 / 1092
вчера в 17:59
Откуда братишка?
под питером живу сейчас ....
anfield1984
anfield1984 ответил Бильге Октай
   129 / 1092
вчера в 17:51
Откуда братишка?
anfield1984
anfield1984 ответил Бильге Октай
   129 / 1092
вчера в 17:50
Согласен, но Хендо жалко, клуб люблю не за трофеи)
Бильге Октай
Бильге Октай ответил anfield1984
   222 / 1092
вчера в 17:06
Ну тогда давайте превратимся в мешок. Сольем кэпа. Купим кого на его место?
дело не в мешке .... ливерпуль не сити или мю которые выкидывают кучу денег на игроков для скамейки .... хэндерсон как раз подошел бы под замену .... как шакири .... как фабиньо .... вот они пусть на скамейке сидят .... а на поле весь состав должен быть самого высокого уровня .... сейча второй центрдэф и опорник в лице хэндерсона этому уровню не соответствуют .... по всем остальным позициям проблем нет , эти две закрыть и получится топ состав для любых задач .... а главное без сюрпризов в виде привозов от того же хэндерсона или ловрена ....
anfield1984
anfield1984 ответил Бильге Октай
   129 / 1092
вчера в 16:52
Ну тогда давайте превратимся в мешок. Сольем кэпа. Купим кого на его место?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Шишанутый
   230 / 1092
вчера в 16:05
Клоп снова сольет на трансферы кучу бабла. Этому балаболу нельзя верить. Раньше он говорил что не когда не будет много платить за игроков а как в мешок попал сам каждое транферное окно сорит деньгами. Самый дорогой вратать? Есть. Самый дорогой защитник? Тоже есть. Кто следущий? Наверно летом самый дорогой полузащитник будет.
Ну так Аллисон и Ван Дейк=17 пропущенных голов в 30 играх, и это не в Сериа А. И кстати Алисон не самым дорогой вратарь, ты будешь выглядеть как настоящий клоун, если Клопп что-то выиграет.
Бильге Октай
Бильге Октай ответил anfield1984
   222 / 1092
вчера в 14:56
Хендо нельзя. Он выполняет колоссальный объем работы, ее просто не видно невооруженным взглядом. А недавно, вообще, заменил Трента и отыграл божественно на бровке.
он привозит постоянно .... милнер вот тоже выполняет обьем работы огромный , побольше пожалуй хэндо .... бывает косячит , но претензий к нему нет .... а хэндерсон уровнем не соответствует .... канте будет лучше .... лидерские же функции капитана спокойно заменит ван дейк ....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   351 / 1092
вчера в 10:28
Если лидеры не уйдут, зачем траты.
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 08:06
Не фига себе, полмиллиарда уже потратил разве недостаточно.
ДСА
ДСА
   246 / 1092
вчера в 07:21
Состав у Ливерпуля самодостаточен.
anfield1984
anfield1984 ответил Бильге Октай
   129 / 1092
вчера в 07:06
Хендо нельзя. Он выполняет колоссальный объем работы, ее просто не видно невооруженным взглядом. А недавно, вообще, заменил Трента и отыграл божественно на бровке.
Бильге Октай
Бильге Октай
   222 / 1092
вчера в 04:40
можно одново из лучших защитников мира .... по его собственному мнению .... ловрена поменять с доплатой в виде еще одново лучшего защитника мира матипа на одново плохиньково и сопливово дэ лигта .... и хэндерсона бы еще на что то в виде канте желательно .... тогда фулсайз будет ....
Sunny.
Sunny.
   163 / 1092
вчера в 03:29
куда вам еще мешок мешком
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 03:12
Клоп снова сольет на трансферы кучу бабла. Этому балаболу нельзя верить. Раньше он говорил что не когда не будет много платить за игроков а как в мешок попал сам каждое транферное окно сорит деньгами. Самый дорогой вратать? Есть. Самый дорогой защитник? Тоже есть. Кто следущий? Наверно летом самый дорогой полузащитник будет.
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