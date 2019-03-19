Фернандес - лучший игрок 20-го тура РПЛ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком 20-го тура РПЛ.
Футболист армейцев в плотной борьбе обошел полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, набрав 27 161 голос (42,5%) пользователей.
В матче c «Уралом» в Екатеринбурге ЦСКА победил со счетом 1:0, а Фернандес забил единственный гол на 75-й минуте.
Заслужил.
Заслужил.
Тоже ни к селу ни к городу бегал туда-сюда.
Хватит голоса накручивать, школьники! :)
Тоже ни к селу ни к городу бегал туда-сюда.
Хватит голоса накручивать, школьники! :)
В матче с Уфой на поле не было коней
До 75 минуты
Но я не свинья
Ты не конь
Это лишь сухие цифры статистики
В матче с Уфой на поле не было коней
До 75 минуты
Но я не свинья
Ты не конь
Это лишь сухие цифры статистики
Да ишшо и игрок сборной Зулуссии
Естественно игрок ЦСКА при невразумительной игре команды
Забивший гол САМОЙ УФЕ
Намного круче того же Еремы
Да ишшо и игрок сборной Зулуссии
Естественно игрок ЦСКА при невразумительной игре команды
Забивший гол САМОЙ УФЕ
Намного круче того же Еремы
Объективно, Еременко заслуживает звания лучшего в 20-м туре - дубль на счету как-никак.
Объективно, Еременко заслуживает звания лучшего в 20-м туре - дубль на счету как-никак.
А петухеев два очка где ?
А петухеев два очка где ?
Я эксперт , и буду общаться с сильными,кто способен уважать опонента а не скромно брюзжать)))
Я эксперт , и буду общаться с сильными,кто способен уважать опонента а не скромно брюзжать)))