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Фернандес - лучший игрок 20-го тура РПЛ

вчера, 10:12

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком 20-го тура РПЛ.

Футболист армейцев в плотной борьбе обошел полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, набрав 27 161 голос (42,5%) пользователей.

В матче c «Уралом» в Екатеринбурге ЦСКА победил со счетом 1:0, а Фернандес забил единственный гол на 75-й минуте.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   27 / 1106
вчера в 22:24
На всякий случай ЦСКА играл с Уралом, а не с Уфой, весьма слабой командой, которой почему то Спартак слил. Почему?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   27 / 1106
вчера в 22:21
Эдуард Григорьевич, дорогой. Этого упертого ничем не убедишь.Я его давно в ионор поставил, а он ставит мне лайки, льстит. Ему фу бол не нужен, ему нужны грязь и склоки. Лучше с адекватными обдсц есь, их мало, но они есть
dok66
dok66
   588 / 1106
вчера в 18:45
Марио всегда на своем высоком уровне . И здесь забил единственный . Молодец!
Великолепный
Великолепный
   93 / 1106
вчера в 18:26
Молодец Марио!

Заслужил.
beefs
beefs
   310 / 1106
вчера в 17:56
Заслужил...
Василий Кулик
Василий Кулик ответил 25процентный клоун
   86 / 1106
вчера в 16:04
цска и уважение - антонимы
Пулково-2
Пулково-2
   156 / 1106
вчера в 15:31
Не свинья и то хорошо.
drug01
drug01
   118 / 1106
вчера в 15:21
Марио так продолжать!!!!!
lobsterdam
lobsterdam
   410 / 1106
вчера в 15:02
два вопроса по теме заголовка: в каком месте происходила "плотная борьба" и кто стал лучшим в первом тайме третьего матча четвертой недели третьего месяца?
makkie
makkie ответил Jum13
   21 / 1106
вчера в 15:01
Ерёменко - это тот, которого 80 минут на поле не было видно? Ну да - логика свиней беспощадна )))
А что Фернандес сделал, кроме гола?
Тоже ни к селу ни к городу бегал туда-сюда.
Хватит голоса накручивать, школьники! :)
Sadjon
Sadjon
   833 / 1106
вчера в 14:44
Марио молодец....заслужил
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 14:28
Супер Марио - топ! Поздравления :)
МКС
МКС ответил Jum13
   116 / 1106
вчера в 14:21
Ерёменко - это тот, которого 80 минут на поле не было видно? Ну да - логика свиней беспощадна )))
Согласен логика свиней беспощадна

В матче с Уфой на поле не было коней

До 75 минуты

Но я не свинья

Ты не конь

Это лишь сухие цифры статистики
particular
particular
   4 / 1106
вчера в 14:18
Защитники редко бывают заметны и обласканы славой и вниманием, но тем ценнее подобное признание... Стабилен, полезен и надёжен...
Jum13
Jum13 ответил makkie
   24 / 1106
вчера в 13:57
Опять кони всех клонов на голосование согнали? Объективно, Еременко заслуживает звания лучшего в 20-м туре - дубль на счету как-никак.
Ерёменко - это тот, которого 80 минут на поле не было видно? Ну да - логика свиней беспощадна )))
МКС
МКС
   116 / 1106
вчера в 13:43
Патамушта Конь

Да ишшо и игрок сборной Зулуссии

Естественно игрок ЦСКА при невразумительной игре команды

Забивший гол САМОЙ УФЕ

Намного круче того же Еремы
makkie
makkie
   21 / 1106
вчера в 13:32
Опять кони всех клонов на голосование согнали?
Объективно, Еременко заслуживает звания лучшего в 20-м туре - дубль на счету как-никак.
Союзник противников
Союзник противников ответил 25процентный клоун
   72 / 1106
вчера в 13:25
лучший скорее всего зулус питерский,здорово цеплялся ,пусть и судья ему давал играть и не свистел откровенные толчки ,но он реально удивил и подарил отскок лазурятнику
Это ваши внутренние нефтегазовые дела,мне до лампочки!!!
Юрниекс
Юрниекс ответил LOpp
   136 / 1106
вчера в 13:24
.... и Бекао футболист))
....и пищевик - команда..
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP ответил LOpp
   342 / 1106
вчера в 13:15
иногда и вратари забивают.
Особенно спартаковские. В свои ворота.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   342 / 1106
вчера в 13:14
Марио вообще лучший. Топ-футболист, топ-человек.
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   24 / 1106
вчера в 12:53
А бомж москалев что не учавствовал ? А петухеев два очка где ?
У свиней на воротах стоит )))
STVA 1
STVA 1
   107 / 1106
вчера в 12:48
Наверное правильно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   44 / 1106
вчера в 12:47
Это ГВК ;)
LOpp
LOpp ответил Scuderia Ferrari
   18 / 1106
вчера в 12:31
Ну он забил же
иногда и вратари забивают.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   616 / 1106
вчера в 12:28
Считаю,выбор верен.
spartach n1
spartach n1
   8 / 1106
вчера в 12:25
А бомж москалев что не учавствовал ?
А петухеев два очка где ?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   295 / 1106
вчера в 12:23
Поздравляю игрока сборной России
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   3 / 1106
вчера в 12:19
Ну он забил же
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дед за ЦСКА
   9 / 1106
вчера в 12:17
скромность это оправдание слабости,я же с позиции силу ставлю на место любого вашего,аргументы- вот сила,а скромность это отсутствие оных,а откуда их взять если футбол со звуком смотришь всю жизнь)))
Я эксперт , и буду общаться с сильными,кто способен уважать опонента а не скромно брюзжать)))
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