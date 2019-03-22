«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Магуайру

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к защитнику «Лестера» Харри Магуайру. Манкунианцы готовы предложить за футболиста 65 миллионов фунтов стерлингов. Самому игроку «Манчестер Юнайтед» готов платить около 140 тысяч фунтов стерлингов в неделю - это вдвое больше, чем Магуайр получает сейчас в «Лестере».
Напомним, что действующий контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.
Он не слишком пластичен и не свиреп , как Рамос.
Но он умеет выбирать позицию, хорошо играет наверху,
довольно подвижен и хорошо выходит из обороны.
Он очень умён из него получится похожий на Пикэ и калибра Пикэ защитник.
Он не слишком пластичен и не свиреп , как Рамос.
Но он умеет выбирать позицию, хорошо играет наверху,
довольно подвижен и хорошо выходит из обороны.
Он очень умён из него получится похожий на Пикэ и калибра Пикэ защитник.