«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Магуайру

вчера, 20:39

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к защитнику «Лестера» Харри Магуайру. Манкунианцы готовы предложить за футболиста 65 миллионов фунтов стерлингов. Самому игроку «Манчестер Юнайтед» готов платить около 140 тысяч фунтов стерлингов в неделю - это вдвое больше, чем Магуайр получает сейчас в «Лестере».

Напомним, что действующий контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.