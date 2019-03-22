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«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Магуайру

вчера, 20:39

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к защитнику «Лестера» Харри Магуайру. Манкунианцы готовы предложить за футболиста 65 миллионов фунтов стерлингов. Самому игроку «Манчестер Юнайтед» готов платить около 140 тысяч фунтов стерлингов в неделю - это вдвое больше, чем Магуайр получает сейчас в «Лестере».

Напомним, что действующий контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Василий 50
   69 / 998
сегодня в 11:58
МЮ нужен топ-тренер...
а кто сейчас "топ-тренер"? Клопп, сливший чемпионат и кубок? Спалетти, Анчелотти и другие, слившие все что можно? Физрук Гвардиола? Зидан на деньги Переса выигравший 3 кубка? Может Карпин или Слуцкий?
kyxy
kyxy ответил Red_team
   423 / 998
сегодня в 10:50
Спасибо
cska plus
cska plus
   5 / 998
сегодня в 07:22
Хорошее предложение.
Василий 50
Василий 50
   308 / 998
сегодня в 06:14
МЮ нужен топ-тренер...
ОПС
ОПС
   259 / 998
сегодня в 04:49
А зачем?
Ice van Reed
Ice van Reed
   128 / 998
сегодня в 01:23
Натан Аке нужен!
Red_team
Red_team ответил Depost
   185 / 998
сегодня в 00:25
Кто нибудь скиньте пожалуйста ссылку старого сайта..
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Sunny.
Sunny.
   60 / 998
вчера в 23:18
с чего эта новость так долго висит в главной
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   82 / 998
вчера в 22:50
Интерес не значит покупка!
Depost
Depost
вчера в 22:36
Кто нибудь скиньте пожалуйста ссылку старого сайта..
Roman73
Roman73
   212 / 998
вчера в 22:00
Маггваер толковый игрок.
Он не слишком пластичен и не свиреп , как Рамос.
Но он умеет выбирать позицию, хорошо играет наверху,
довольно подвижен и хорошо выходит из обороны.
Он очень умён из него получится похожий на Пикэ и калибра Пикэ защитник.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 998
вчера в 21:40
Ноги в руки и в МЮ. От таких предложений не отказываются. Гыгыгы
particular
particular
   8 / 998
вчера в 21:21
Опорные цифры и выкладки, вполне, могут материализовать интерес в трансфер..:))
drug01
drug01
   86 / 998
вчера в 21:17
Надо спешить!!!
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 998
вчера в 21:12
Заманчиво для игрока.
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