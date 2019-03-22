Непомнящий: «Поражение от Бельгии никак не скажется на шансах России»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру сборной России во вчерашнем матче отбора к Евро-2020 против Бельгии (1:3).

Одним из факторов поражения стало отсутствие необходимого уровня взаимодействия - были изменения в центральной зоне обороны, да и в опорной зоне не было того наигранного ансамбля. Когда команда наиграна, то игроки с полувзгляда понимают друг друга, здесь в центральной зоне было не все в порядке. Второй фактор - из игры, как мне кажется, выпало несколько игроков, двое-трое сыграли вчера не на своем уровне.

Бельгия сама по себе фаворит, и индивидуальное мастерство у игроков там выше, но мы проиграли и по индивидуальной скорости. Не по скорости ведения игры, иногда мы неплохо выходили в атаку, но по индивидуальной скорости игроков. Но это поражение никак не скажется на наших шансах на выход в финальную часть чемпионата Европы, впереди еще весь турнир. Против бельгийцев мы еще сыграем дома, нам предстоит также много матчей с другими соперниками, и мы не безнадежны.