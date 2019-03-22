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Непомнящий: «Поражение от Бельгии никак не скажется на шансах России»

вчера, 12:23
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру сборной России во вчерашнем матче отбора к Евро-2020 против Бельгии (1:3).

Одним из факторов поражения стало отсутствие необходимого уровня взаимодействия - были изменения в центральной зоне обороны, да и в опорной зоне не было того наигранного ансамбля. Когда команда наиграна, то игроки с полувзгляда понимают друг друга, здесь в центральной зоне было не все в порядке. Второй фактор - из игры, как мне кажется, выпало несколько игроков, двое-трое сыграли вчера не на своем уровне.

Бельгия сама по себе фаворит, и индивидуальное мастерство у игроков там выше, но мы проиграли и по индивидуальной скорости. Не по скорости ведения игры, иногда мы неплохо выходили в атаку, но по индивидуальной скорости игроков. Но это поражение никак не скажется на наших шансах на выход в финальную часть чемпионата Европы, впереди еще весь турнир. Против бельгийцев мы еще сыграем дома, нам предстоит также много матчей с другими соперниками, и мы не безнадежны.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   112 / 998
вчера в 20:14
Шансов -то - тю-тю ! Это и покажет время тому ,кто на него уповает !
minai
minai
   306 / 998
вчера в 15:58
Просто Валерий Непомнящий не помнит, что победа приносит 3 очка, а поражение 0 (ноль).
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 13:20
Все были к этому готовы.
Багров-брат
Багров-брат
   93 / 998
вчера в 13:15
Да всё нормально. В ответном матче будет реванш...)))
борька
борька
   425 / 998
вчера в 13:01
Прав на 100% шансов нет, можем дома обыграть Сан Марино,если они привезут второй мостав
Glodor
Glodor
   79 / 998
вчера в 12:54
Были бы еще эти шансы.
handreb
handreb
   38 / 998
вчера в 12:45
От Бельгии не скажется, от Казахстана да.
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 12:41
Время покажет.
drug01
drug01
   86 / 998
вчера в 12:39
Будем ждать продолжения....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   217 / 998
вчера в 12:35
Это все понимали и до матча, а после матча Казахстан-Шотландия шансы возросли. Надо только воспользоваться этим.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 12:27
Кузьмич всегда уравновешенно комментирует происхобящее, а старпёр из хрющатника по названию рейнгольд то позорно то отлично.
Doktor S
Doktor S
   140 / 998
вчера в 12:24
Это так.
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