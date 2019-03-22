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Пономарев: «Сборная России произвела вчера удручающее впечатление»

вчера, 14:26
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Участник чемпионата мира-1966, экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение национальной команды России от Бельгии (1:3) в матче отбора к Евро-2020.

Сборной не хватило мастерства. Физика - это дело наживное, а мастерство - нет. Вы видели, что творили бельгийцы на поле! Я даже не успевал сообразить, что они могут сделать, а они уже знают. Вот говорят: несыгранность. Это же глупость абсолютная. Так не бывает. Все футболисты на поле говорят на одном языке. Все зависит от игрока, который владеет мячом, который открывается под мяч и так далее.

На меня наша команда произвела вчера удручающее впечатление. Ребята просто бегали с мячом и играли, как получится. А соперник - наоборот. У него комбинационный стиль игры. Там футболисты знают, куда отдать пас, где должен быть партнер, что он может сделать в определенной ситуации. Если, допустим, я не умею отдавать пас с левой ноги, он знает, что под меня бесполезно открываться, потому что с левой ноги я пас не отдам. А вот с правой все исполню отлично, любой удар.

Удаление Головина - это несдержанность. Но у Головина такая манера игры. Не знаю, зачем он цепляет игроков. Это просто ни к чему. Или хулиганство, или баловство. Но ему пора уже думать на поле побыстрее. Он иногда хватает соперников за трусы или за майку - это не красит хорошего игрока. Ну, где-то ты проиграл - прибавь скорость. Но не хватай за майку. Это просто неприлично. Или сзади цеплять игрока за ноги. О нем просто будут плохо отзываться, если Саша будет играть с такими фолами.

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Все комментарии
Doktor S
Doktor S
   140 / 998
вчера в 22:11
Особенно свиные позорились.
ЮЗИК
ЮЗИК
   242 / 998
вчера в 21:42
Пора уже привыкнуть, рожденный ползать летать не может
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Гавроша
   112 / 998
вчера в 20:08
Пупсики виноваты.
И Обама ,да ? ))))
cska1948
cska1948 ответил Виталий Козлов
   118 / 998
вчера в 17:51
Если честно,она вообще ни какого впечатления не произвела,полное дно,молодежь нужно привлекать,а с этим проблемы,лимит на иностранцев мешает.
Вы так и не поняли в чём разница между нашим и бельгийским футболом. Такие как Вы уповают на игру в нашем чемпионате легионеров, а бельгийцы делают ставку на подготовку легионеров играющих в самых сильных чемпионатах. Вчерашний матч красноречиво продемонстрировал какой подход к футболу лучше.
Т34
Т34 ответил Гавроша
   71 / 998
вчера в 17:46
Пупсики виноваты.
Три пупсика лазурного цвета. Один травмировался, здоровья ему. Второй пенальти привез. А третий, как всегда - суеты много, видимость запредельной работы, а толку ноль. Единственная заслуга, что это пугало вратаря напугало и Черышев гол забил. Про других пупсиков и психов даже говорить не хочется. Не команда, а стадо баранов с чабаном, прибыли на бельгийское пастбище.
1-й парень
1-й парень
   109 / 998
вчера в 17:15
Обычно играли.
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 16:20
Да так оно и есть - бегают тупо за мячом.
Багров-брат
Багров-брат
   93 / 998
вчера в 16:00
"Я даже не успевал сообразить, что они могут сделать"...)))
А зачем тогда других судить?
Может лучше с Рейнгольдом рюмашку тяпнуть и на бочок...)))
Caniggia
Caniggia
   30 / 998
вчера в 15:22
Хоть ветераны, в отличие от сегодняшних экспертов и комментаторов говорят то что видят, правду матку, что такая игра сборной - это посмешище и позор!
beefs
beefs
   184 / 998
вчера в 15:13
Это недостаток мастерства, а понтов много да ещё играл в ЦСКА а им можно больше чем другим...
Знатог
Знатог
   181 / 998
вчера в 15:00
«Сборная СССР произвела удручающее впечатление в матчах с ФРГ и Португалией».
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 998
вчера в 15:00
Удачи сборной России .
Twisted
Twisted
   485 / 998
вчера в 14:59
Колхоз играет как может
drug01
drug01
   86 / 998
вчера в 14:53
Новая песня о старом....
Шуnя771
Шуnя771
   143 / 998
вчера в 14:51
Дайте дорогу Сулейманову, Игнатьеву...
Какая перспектива с Жирковым?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   463 / 998
вчера в 14:48
Об этом уже только ленивый не высказался.
Гавроша
Гавроша
   28 / 998
вчера в 14:46
Пупсики виноваты.
борька
борька
   425 / 998
вчера в 14:38
Что хорошее в тюрьму отправляем,приватизируем чужой хлам и хвалим ,хвалим чиновников и рассыпаемся в благодарностях к чужим болелщикам!
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 14:37
Если честно,она вообще ни какого впечатления не произвела,полное дно,молодежь нужно привлекать,а с этим проблемы,лимит на иностранцев мешает.
Тахир Нигматулин
Тахир Нигматулин
вчера в 14:32
Полностью согласен Не нужно из средненьких игроков делать звезд
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