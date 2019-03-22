Пономарев: «Сборная России произвела вчера удручающее впечатление»

Участник чемпионата мира-1966, экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение национальной команды России от Бельгии (1:3) в матче отбора к Евро-2020.

Сборной не хватило мастерства. Физика - это дело наживное, а мастерство - нет. Вы видели, что творили бельгийцы на поле! Я даже не успевал сообразить, что они могут сделать, а они уже знают. Вот говорят: несыгранность. Это же глупость абсолютная. Так не бывает. Все футболисты на поле говорят на одном языке. Все зависит от игрока, который владеет мячом, который открывается под мяч и так далее.

На меня наша команда произвела вчера удручающее впечатление. Ребята просто бегали с мячом и играли, как получится. А соперник - наоборот. У него комбинационный стиль игры. Там футболисты знают, куда отдать пас, где должен быть партнер, что он может сделать в определенной ситуации. Если, допустим, я не умею отдавать пас с левой ноги, он знает, что под меня бесполезно открываться, потому что с левой ноги я пас не отдам. А вот с правой все исполню отлично, любой удар.

Удаление Головина - это несдержанность. Но у Головина такая манера игры. Не знаю, зачем он цепляет игроков. Это просто ни к чему. Или хулиганство, или баловство. Но ему пора уже думать на поле побыстрее. Он иногда хватает соперников за трусы или за майку - это не красит хорошего игрока. Ну, где-то ты проиграл - прибавь скорость. Но не хватай за майку. Это просто неприлично. Или сзади цеплять игрока за ноги. О нем просто будут плохо отзываться, если Саша будет играть с такими фолами.