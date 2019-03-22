Бородюк: «Головин подвел команду, так делать ему недопустимо»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал удаление полузащитника национальной команды Александра Головина во вчерашнем отборочном матче с Бельгией (1:3).

Из-за этого удаления Головин не сможет помочь команде в следующей игре против Казахстана.

Конечно, удаление по делу. В пылу борьбы Головин себя не контролировал. Он один из лидеров сборной России, по игре было видно, что он в хорошей форме, но такие действия нужно контролировать. Александр должен понимать свою ответственность перед партнерами, он важный игрок в обойме и не может позволять себе таких отмашек. Мы их и в ЦСКА в свое время видели, и в «Монако» не так давно.

Нужно быть спокойнее и увереннее в себе. Дали сзади по ногам, вставай и накажи по-футбольному: обыграй этого соперника и забей гол. Нелепая красная карточка. Так подводить команду и тренера недопустимо для футболиста его уровня. Нужно думать. Тем более знаешь, что уже есть одна желтая, а следом сборной играть еще один матч.