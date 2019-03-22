ГлавнаяНовости

Бородюк: «Головин подвел команду, так делать ему недопустимо»

вчера, 16:17
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал удаление полузащитника национальной команды Александра Головина во вчерашнем отборочном матче с Бельгией (1:3).

Из-за этого удаления Головин не сможет помочь команде в следующей игре против Казахстана.

Конечно, удаление по делу. В пылу борьбы Головин себя не контролировал. Он один из лидеров сборной России, по игре было видно, что он в хорошей форме, но такие действия нужно контролировать. Александр должен понимать свою ответственность перед партнерами, он важный игрок в обойме и не может позволять себе таких отмашек. Мы их и в ЦСКА в свое время видели, и в «Монако» не так давно.

Нужно быть спокойнее и увереннее в себе. Дали сзади по ногам, вставай и накажи по-футбольному: обыграй этого соперника и забей гол. Нелепая красная карточка. Так подводить команду и тренера недопустимо для футболиста его уровня. Нужно думать. Тем более знаешь, что уже есть одна желтая, а следом сборной играть еще один матч.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Алекс не раскрылся до конца из-за ситуации в семье»
Сегодня, 13:12 Комментарии5
Баринов: «Очень рад приехать в сборную России»
Сегодня, 13:01 Комментарии0
Самедов: «В молодости прогуливал всё, что зарабатывал»
Сегодня, 10:52 Комментарии3
Самедов: «Невозможно быть хорошим человеком и при этом тренером „Спартака“»
Сегодня, 10:43 Комментарии38
Жо: «У меня была возможность вернуться в ЦСКА»
Сегодня, 10:37 Комментарии8
Сёмин: «Если Баринов вызван в сборную, он это заслужил»
Вчера, 14:49 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   30 / 998
сегодня в 01:23
Головин поступил как пятнадцатилетний безмозглый отморозок. Гнать его из сборной, пока не поумнеет!
time out
time out ответил Erlov
   54 / 998
вчера в 23:13
Стал таким среди свиней.
    minai
    minai
       306 / 998
    вчера в 21:33
    Из-за этого удаления Головин не сможет помешать нашей сборной в Казахстане.
    Это точно.
    Erlov
    Erlov ответил time out
       265 / 998
    вчера в 19:06
    Он не конь, хоть и из бывших, он натуральный бестолковый козел.
    Стал таким среди свиней.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       15 / 998
    вчера в 18:08
    В полузащите итак играть некому, а тут еще Саня накуролесил. П/з будет практически новая, опять никакой сыгранности не увидим.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       352 / 998
    вчера в 17:56
    Не вызывать его пару раз...
    time out
    time out ответил Footbolista
       54 / 998
    вчера в 17:27
    Лягнулся конь...
    Он не конь, хоть и из бывших, он натуральный бестолковый козел.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       24 / 998
    вчера в 17:13
    Нежелание лететь в Казахстан ???? - можно было просто решить вопрос с главным тренером...Или воспользоваться другими 426-ю способами...
    Comench
    Comench
       76 / 998
    вчера в 17:12
    Чем подвел, просто играть с казахами не хотел.
    kust07
    kust07
       232 / 998
    вчера в 17:03
    Эмоционален он просто
    Сетка между ног
    Сетка между ног
       17 / 998
    вчера в 16:45
    Уважение Бородюку!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       112 / 998
    вчера в 16:43
    Господи ! Там и подводить-то некого было ! Я вас умаляю ! ))
    Морозовский
    Морозовский ответил ДСА
       9 / 998
    вчера в 16:42
    Штрафы не помогут, может стоит его заставить мячики таскать и подавать во время тренировок.
    Кирпичи класть его надо заставить!
    Питермен
    Питермен
       37 / 998
    вчера в 16:32
    Головину надо возвращаться на Родину, во Франции одни геи и Зулусы!
    Footbolista
    Footbolista
       6 / 998
    вчера в 16:22
    Лягнулся конь...
    ДСА
    ДСА
       182 / 998
    вчера в 16:20
    Штрафы не помогут, может стоит его заставить мячики таскать и подавать во время тренировок.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100