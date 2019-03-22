Сёмин: «Если Баринов вызван в сборную, он это заслужил»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вызов полузащитника команды Дмитрия Баринова в сборную России для подготовки к матчу квалификации Евро-2020 с Казахстаном.
Вызов Дмитрия Баринова в сборную России — это нормальное явление, различные ситуации бывают в национальной команде. Сейчас, когда именно тот момент, когда много травмированных футболистов. Раз на него выпал выбор, значит, он заслужил. Реакция Баринова? Хорошая реакция была у него, когда вызывают в сборную, другой реакции не может быть.
Баринов получил дебютный вызов во взрослую сборную.
Пускай свинья Бушманов подавиться от этой новости! В своё время не вызывавший его в молодёжную сборную якобы из за отказа самого Баринова, хотя сам Дима говорил, что он не отказывался. Там совсем другие причины были. Кстати там и Чалов, который уже играл в основе ЦСКА, забивал как в чемпионате, так и в ЛЧ, сидел на скамейке, а играли спартачи из дубля, которые даже в основе и пяти минут не провели. Поэтому молодёжка с позором и пролетела мимо всего.
Пускай свинья Бушманов подавиться от этой новости! В своё время не вызывавший его в молодёжную сборную якобы из за отказа самого Баринова, хотя сам Дима говорил, что он не отказывался. Там совсем другие причины были. Кстати там и Чалов, который уже играл в основе ЦСКА, забивал как в чемпионате, так и в ЛЧ, сидел на скамейке, а играли спартачи из дубля, которые даже в основе и пяти минут не провели. Поэтому молодёжка с позором и пролетела мимо всего.