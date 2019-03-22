ГлавнаяНовости

Сёмин: «Если Баринов вызван в сборную, он это заслужил»

вчера, 14:49

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вызов полузащитника команды Дмитрия Баринова в сборную России для подготовки к матчу квалификации Евро-2020 с Казахстаном.

Вызов Дмитрия Баринова в сборную России — это нормальное явление, различные ситуации бывают в национальной команде. Сейчас, когда именно тот момент, когда много травмированных футболистов. Раз на него выпал выбор, значит, он заслужил. Реакция Баринова? Хорошая реакция была у него, когда вызывают в сборную, другой реакции не может быть.

Баринов получил дебютный вызов во взрослую сборную. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Алекс не раскрылся до конца из-за ситуации в семье»
Сегодня, 13:12 Комментарии5
Баринов: «Очень рад приехать в сборную России»
Сегодня, 13:01 Комментарии0
Самедов: «В молодости прогуливал всё, что зарабатывал»
Сегодня, 10:52 Комментарии3
Самедов: «Невозможно быть хорошим человеком и при этом тренером „Спартака“»
Сегодня, 10:43 Комментарии38
Жо: «У меня была возможность вернуться в ЦСКА»
Сегодня, 10:37 Комментарии8
Бородюк: «Головин подвел команду, так делать ему недопустимо»
Вчера, 16:17 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Т34
Т34
   71 / 998
вчера в 21:57
У нас в сборную вызывают не по заслугам. Иначе там Заболотного и подобных ему не было бы. Третья часть сборной - шлак и приходится удивляться, что они там делают и за какие заслуги их туда вызвали.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский ответил Алексей Коротеев
   463 / 998
вчера в 16:59
А если в сборную проститутку вызвать ???????? ...........тоже заслужила ? ))))))))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       112 / 998
    вчера в 16:53
    А если в сборную проститутку вызвать ???????? ...........тоже заслужила ? ))))))))))
    Байкал-38
    Байкал-38
       92 / 998
    вчера в 16:08
    Баринов заслуживал прямого вызова в сборную!!!
    Пускай свинья Бушманов подавиться от этой новости! В своё время не вызывавший его в молодёжную сборную якобы из за отказа самого Баринова, хотя сам Дима говорил, что он не отказывался. Там совсем другие причины были. Кстати там и Чалов, который уже играл в основе ЦСКА, забивал как в чемпионате, так и в ЛЧ, сидел на скамейке, а играли спартачи из дубля, которые даже в основе и пяти минут не провели. Поэтому молодёжка с позором и пролетела мимо всего.
    Конный кружок по интересам
    Конный кружок по интересам
       417 / 998
    вчера в 15:28
    Семин: "Баринов? Какой Баринов?"
    1-й парень
    1-й парень
       109 / 998
    вчера в 14:57
    Не глушакова же вызывать.
    Adonius
    Adonius
       262 / 998
    вчера в 14:50
    И поет хорошо.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100