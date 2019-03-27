Чалов: «О „Спартаке“ ещё не думаем»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассуждает о возобновлении чемпионата России после перерыва на матчи сборных.

Требования со стороны Ганчаренко остались прежними. Ничего такого особенного не появилось. Просто мне нужно находить оптимальные решения, взаимосвязи с партнерами. После матчей сборных всегда непросто переключаться на клубные дела. Нам предстоит важная игра с «Уфой». Нужно обязательно выигрывать и бороться за первые места.

О «Спартаке» (6 апреля) не думаем. Сейчас концентрируемся только на «Уфе». Как я уже сказал, предстоит сложный поединок. Все только начали переключаться на требования клубных тренеров.