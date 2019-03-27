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Чалов: «О „Спартаке“ ещё не думаем»

вчера, 08:40

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассуждает о возобновлении чемпионата России после перерыва на матчи сборных.

Требования со стороны Ганчаренко остались прежними. Ничего такого особенного не появилось. Просто мне нужно находить оптимальные решения, взаимосвязи с партнерами. После матчей сборных всегда непросто переключаться на клубные дела. Нам предстоит важная игра с «Уфой». Нужно обязательно выигрывать и бороться за первые места. 

О «Спартаке» (6 апреля) не думаем. Сейчас концентрируемся только на «Уфе». Как я уже сказал, предстоит сложный поединок. Все только начали переключаться на требования клубных тренеров.

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Все комментарии
Kuprin
Kuprin
   193 / 835
сегодня в 01:38
не забивай себе голову спамом
blitz
blitz ответил Ваня лучший
   574 / 835
вчера в 23:50
Ну да, может только наш футбол в Европе позорить
Ваня лучший
Ваня лучший ответил blitz
   47 / 835
вчера в 22:52
Думать о безтрофейниках себя не уважать.
А что о них думать то? Куда он денется этот Спартак?
Finn88
Finn88
вчера в 18:00
Soccer. run юдэн.
Finn88
Finn88
вчера в 17:59
Собаки
Против_всех
Против_всех ответил Scuderia Ferrari
   183 / 835
вчера в 17:47
Ты опять путаешься в показаниях! Великий рейтузный королёк Гинер, с Харькова, а не с Киева! Запомни наконец и не злоупотребляй больше своим невежеством!
Против_всех
Против_всех
   183 / 835
вчера в 17:17
Пральна, общеизвестно, что самая отличительная черта любого армейца, будь то игрок или болельщик, это тугодумие, так зачем себя напрягать лишний раз!
blitz
blitz
   574 / 835
вчера в 16:37
Думать о безтрофейниках себя не уважать.
Багров-брат
Багров-брат
   63 / 835
вчера в 16:28
ЦСКА победы!...)))
viv
viv ответил Исмет
   171 / 835
вчера в 16:26
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик
       206 / 835
    вчера в 15:46
    Растопчите спартак!!!
    Исмет
    Исмет
       270 / 835
    вчера в 14:18
    чалов думай не думай всё равно вас Спартак порвёт по полной программе
    112910415
    112910415
       98 / 835
    вчера в 13:13
    о Спартаке ни "ещё". ни "потом" не надо думать
    а турнирные расклады прикидывать надо, мысленно добавляя 0 очков за матч 6 апреля..
    mangoх12
    mangoх12
       29 / 835
    вчера в 13:05
    А что думать о середняке с конца сотни уефа ?
    КАМЮ
    КАМЮ
       456 / 835
    вчера в 12:29
    Как радостно визжат хрюшки(игроки, болельщики, эксперты) накануне события(игры, чемпионата. ЕК).
    Зато после - пятачки в лоханки и не слышно
    kust07
    kust07
       197 / 835
    вчера в 12:07
    и правильно не за чем вам думать
    Doktor S
    Doktor S
       52 / 835
    вчера в 11:48
    О позорном либо ничего, либо 7-0.
    Великолепный
    Великолепный
       75 / 835
    вчера в 11:45
    Верно говорит Федор
    Думать о командочке
    С 5-го места РПЛ
    Никто не будет.
    Сетка между ног
    Сетка между ног ответил spartach n1
       15 / 835
    вчера в 11:44
    Заждались голов Великого Спартака, маловато им грузим!)))
    МКС
    МКС
       154 / 835
    вчера в 11:43
    А ему чем думать то.

    У него башка, чтоб овес жевать

    Да изредко по мячику попадать

    Пусть Гончар думает как очко спасти
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
       37 / 835
    вчера в 11:43
    Зачем о нем думать, а то всё время стыдно будет.
    oFANATo
    oFANATo
       449 / 835
    вчера в 11:43
    ОБ ЭТИХ ПОЗОРНИКАХ ПУСКАЙ КИЕВСКИЙ РЕЙТУЗНИК ДУМАЕТ
    Завтра
    Завтра
       194 / 835
    вчера в 11:37
    Да о "Спартаке" вообще никто не думает, кроме самих "мясных"! Чё о них думать?
    Питермен
    Питермен
       13 / 835
    вчера в 11:33
    А что о нем думать, Уфа опаснее
    Пупсикам 7 отгрузить как всегда и дело с концом
    spartach n1
    spartach n1
       10 / 835
    вчера в 11:32
    Зато лошади соккера уже мандражируют )
    Сетка между ног
    Сетка между ног
       15 / 835
    вчера в 11:17
    Распиаренная бесполезность.)))) Где твои голы за сборную, бревно?
    Зато сразу после матча в Лондон полетело, пиарить себя местным сутинёрам. Аха-ха)
    Сетка между ног
    Сетка между ног ответил Footbolista
       15 / 835
    вчера в 11:16
    Пока играла сборная, конская дырка была на баскетболе, подленько подставив команду! Гыгыгы!
    drive45
    drive45
       608 / 835
    вчера в 10:57
    Как можно об этом думать .Движения должны быть только вверх.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил 25процентный клоун
       192 / 835
    вчера в 10:44
    и не лень было?)но спасибо за уважение)) аргументировано
    проще - о Спараке никак
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Литейный 4
       4 / 835
    вчера в 10:31
    В 2005 киевский рейтузник отказал в переносе дерби ЦСКА, который взял кубок УЕФА.
    Несмотря на это, ЦСКА на классе обыграл клуб киевского рейтузника.
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