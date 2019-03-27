Чалов: «О „Спартаке“ ещё не думаем»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассуждает о возобновлении чемпионата России после перерыва на матчи сборных.
Требования со стороны Ганчаренко остались прежними. Ничего такого особенного не появилось. Просто мне нужно находить оптимальные решения, взаимосвязи с партнерами. После матчей сборных всегда непросто переключаться на клубные дела. Нам предстоит важная игра с «Уфой». Нужно обязательно выигрывать и бороться за первые места.
О «Спартаке» (6 апреля) не думаем. Сейчас концентрируемся только на «Уфе». Как я уже сказал, предстоит сложный поединок. Все только начали переключаться на требования клубных тренеров.
а турнирные расклады прикидывать надо, мысленно добавляя 0 очков за матч 6 апреля..
а турнирные расклады прикидывать надо, мысленно добавляя 0 очков за матч 6 апреля..
Зато после - пятачки в лоханки и не слышно
Зато после - пятачки в лоханки и не слышно
Думать о командочке
С 5-го места РПЛ
Никто не будет.
Думать о командочке
С 5-го места РПЛ
Никто не будет.
У него башка, чтоб овес жевать
Да изредко по мячику попадать
Пусть Гончар думает как очко спасти
У него башка, чтоб овес жевать
Да изредко по мячику попадать
Пусть Гончар думает как очко спасти
Пупсикам 7 отгрузить как всегда и дело с концом
Пупсикам 7 отгрузить как всегда и дело с концом
Зато сразу после матча в Лондон полетело, пиарить себя местным сутинёрам. Аха-ха)
Зато сразу после матча в Лондон полетело, пиарить себя местным сутинёрам. Аха-ха)
Несмотря на это, ЦСКА на классе обыграл клуб киевского рейтузника.
Несмотря на это, ЦСКА на классе обыграл клуб киевского рейтузника.