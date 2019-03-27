Червиченко: «Ари сыграл бы лучше Смолова или Антона Миранчука»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко положительно относится к натурализации футболистов.

Если человек долго живет в России, говорит на русском языке и готов отдавать за эту страну свое здоровье и жизнь, то почему надо чинить какие-то препятствия? Этим давно пользуется весь мир, так отчего мы должны руководствоваться пещерными принципами? Есть возможность натурализовывать игроков — почему нет. Только люди со слабым умом могут этому противиться.

Паша Погребняк, конечно, наговорил глупостей. Вы же смотрели матч с Бельгией? Мы играли без двух нападающих. Антон Миранчук прогуливался по полю, будто по парку Горького. А Смолов — человек из другого измерения — вышел и вообще не понял, где находится. Ари сыграл бы лучше любого из них.