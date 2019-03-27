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Червиченко: «Ари сыграл бы лучше Смолова или Антона Миранчука»

вчера, 10:37
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко положительно относится к натурализации футболистов.

Если человек долго живет в России, говорит на русском языке и готов отдавать за эту страну свое здоровье и жизнь, то почему надо чинить какие-то препятствия? Этим давно пользуется весь мир, так отчего мы должны руководствоваться пещерными принципами? Есть возможность натурализовывать игроков — почему нет. Только люди со слабым умом могут этому противиться.

Паша Погребняк, конечно, наговорил глупостей. Вы же смотрели матч с Бельгией? Мы играли без двух нападающих. Антон Миранчук прогуливался по полю, будто по парку Горького. А Смолов — человек из другого измерения — вышел и вообще не понял, где находится. Ари сыграл бы лучше любого из них. 

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Все комментарии
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 23:24
Да откуда он знает, и как вообще можно говорить, кто и как бы сыграл?
Виталий Козлов
Виталий Козлов ответил Евгений Быстров
   105 / 835
вчера в 22:37
Китай не футбольная страна, другое дело япония, корея, но ни как ни китай, я вообще то сказал про Россию,или в сборной китайцы тоже играют? Вроде нет,и слава богу.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Виталий Козлов
   190 / 835
вчера в 22:22
Прикинь,в Китае 2 миллиарда человек.По твоей логике,Китай должен быть постоянным чемпионом мира.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   105 / 835
вчера в 21:46
Не будет в России нормального футбола, а уж про воспитаников,и тем паче, пока у власти стоят люди далекие от футбола совсем-про детско-юношескую школу забудьте, сам я с Казахстана, но нафиг нужны эти натурализированные игроки, неужели в такой огромной стране, не могут найти 23 толковых игрока, это просто парадокс.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   677 / 835
вчера в 20:47
братва я тоже за русских в сборной,но как начинаешь смотреть
на это кривоногое го-но начинаешь понимать что лучше переключать
телек и не портить невры,так что вот так.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   361 / 835
вчера в 17:00
Сейчас бы Червя слушаться по этому поводу...
saviola_09
saviola_09
   478 / 835
вчера в 16:59
Что это за сборная такая - уже 2 бразильца есть, третьего хотят взять, который чернее негра.. мне лично неприятно будет смотреть на такую команду. Это же не клуб! Хорошо, что сегодня в клубах хоть какой-то лимит есть, а то я помню какой-нибудь Ростов в конце 90х, начале 2000х - один россиянин и то на замене. Я думал, за какую команду мне болеть - искал где бы русских побольше было. Выбрал Локомотив.
Палыч82
Палыч82
   244 / 835
вчера в 16:58
С Бельгией никакой бы игрок из РПЛ не сделал результат. Миранчуки и Смолов - нечерчесовского склада игроки, даже сказал бы старомодные, не для скоростей современного мирового футбола
Багров-брат
Багров-брат ответил НОЖ
   63 / 835
вчера в 15:55
Почему их называют национальными сборными?
Таки и во Франции, и в Англии и в Германии именно поэтому и называют "национальными". Много, понимаете, национальностей...))) А уж федеральной России сам Бог велел...)))
mihaluch
mihaluch
   353 / 835
вчера в 15:37
Играть должны сильнейшие независимо от цвета кожи и национальности.
Исмет
Исмет
   270 / 835
вчера в 14:22
Ари это 73о 👎
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 13:42
Не факт!
grafff
grafff
   752 / 835
вчера в 13:36
)))
Верг
Верг
   548 / 835
вчера в 13:31
Братьев миранчуков усы не знают как использовать, а федя смолов уже потерянный как год, там экзорцизмом можно заниматься.
Заполярный
Заполярный ответил LOpp
   101 / 835
вчера в 12:50
Кокорин откинется и все наладится.
КОНЕЧНО НАЛАДИТСЯ, ЕСЛИ СТУЛЬЯ ПРИКРЕПЯТ К ПОЛУ, А ТО ВДРУГ РЕЦИДИВ.
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 12:31
Мне червиченко больше нравится когда он про спартак пишет.
ekliziast
ekliziast ответил LOpp
   272 / 835
вчера в 12:08
Кокорин откинется и все наладится.
пять лет ждать , придётся.
НОЖ
НОЖ ответил particular
   395 / 835
вчера в 11:46
Правильно!
НОЖ
НОЖ
   395 / 835
вчера в 11:45
Почему их называют национальными сборными?
Башмакоса
Башмакоса
   331 / 835
вчера в 11:40
Всегда раздражал меня этот Червиченко, но в этот раз я во многом с ним согласен. Если человек давно живет в стране, с уважением относится к ней а также выучил язык, то почему бы ему и не предоставить возможность играть за сборную. Тогда Марио Фернандесу не место в сборной. То что Миранчук со Смоловым неважно сыграли так это очевидно.
berda2003
berda2003
   205 / 835
вчера в 11:33
материальное положение улучшил - и хватит...
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 11:22
Когда лучший бомбардир Веллитон претендовал на вызов в сборную, его загнобили и затравили, зато теперь берут всяких фернандесов! Гыгыгы!
ekliziast
ekliziast
   272 / 835
вчера в 11:15
Только люди со слабым умом , могут ратовать за натурализацию . Люди хотят переживать за своих ребят, а не сброд со всего мира.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил shur
   87 / 835
вчера в 11:13
...у нас в Москве(ничего не имею против таджиков,абсолютно!),те кто живет давно и не давно,говорит на русском,каждый второй! Вывод:...Кто хочет тот работает,кто хочет тот играет и надо с этим смириться! Смолов, это такой супер-франт,любящий только себя,свои тату,свой прикид,всё своё,кроме футбола! Для него стадион это подиум,где единственная супер модель,это Я-Федя!!!
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил dbr123
       87 / 835
    вчера в 11:10
    на пляжах Бразилии таких смоловых не один десяток можно набрать...по дешовки..
    Простите, а кто это такие - " по дешовки" ? Или это не люди ? Даля В.И. на Вас нету, вот посмеялся бы чел !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил shur
       17 / 835
    вчера в 11:10
    ...его Реалеще никак не прикупит,а ты про "бедную Россию"!
    Это не я.....
    Это Червиченко...
    Evilhuman
    Evilhuman
       38 / 835
    вчера в 11:06
    Лучше смолова сыграет даже одноногий бразилец
    dbr123
    dbr123
       540 / 835
    вчера в 11:01
    на пляжах Бразилии таких смоловых не один десяток можно набрать...по дешовки..
    ДАША Д
    ДАША Д
       117 / 835
    вчера в 10:59
    Теряется сам смысл турниров с участием национальных команд.
    Kresi frok
    Kresi frok
       269 / 835
    вчера в 10:56
    Пусть играют недоигроки с расии, чем нигоры!
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