Мэр Милана: «Мы не можем потерять стадион»

Мэр Милана Беппе Сала прокомментировал возможный снос легендарного стадиона «Сан-Сиро».

Понятно, что мы не можем потерять право собственности на стадион. Клубы могут передать нам эти права.

«Интер» и «Милан» сейчас проводят оценку с экономической и финансовой точек зрения: строительство нового стадиона обойдется примерно в 500-600 млн евро, также оценивается стоимость реконструкции старой арены.

Есть только одно ограничение: мы не можем потерять стадион. Честно говоря, я не могу сказать, каким будет решение, но я приглашаю клубы выступить с предложением.