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Мэр Милана: «Мы не можем потерять стадион»

вчера, 15:24

Мэр Милана Беппе Сала прокомментировал возможный снос легендарного стадиона «Сан-Сиро». 

Понятно, что мы не можем потерять право собственности на стадион. Клубы могут передать нам эти права. 

«Интер» и «Милан» сейчас проводят оценку с экономической и финансовой точек зрения: строительство нового стадиона обойдется примерно в 500-600 млн евро, также оценивается стоимость реконструкции старой арены. 

Есть только одно ограничение: мы не можем потерять стадион. Честно говоря, я не могу сказать, каким будет решение, но я приглашаю клубы выступить с предложением. 

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Ozabot
Ozabot
   605 / 835
вчера в 16:05
Считается, что отсутствие собственных арен негативно влияет на появление новых клубов, а также подавляет развитие имеющихся слабых. В долгосрочной перспективе новая арена может положительно сказаться на развитии футбола в Милане.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   55 / 835
вчера в 16:01
НУЖНО СТРОИТЬ НОВЫЙ А ЭТОТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, А ПОТОМ УЖЕ РЕШАТЬ КОМУ КАКОЙ ДОСТАНЕТСЯ. НЕГОЖЕ 2-М КЛУБАМ НА ОДНОЙ АРЕНЕ ГОНЯТЬ.

ГЫ-ГЫ
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 835
вчера в 15:26
Нужно искать третий клуб, кто будет использовать стадион.
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