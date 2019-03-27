Аршавин и Тимощук провели тренировку с младшей командой академии «Зенита»

вчера, 20:28

Тренеры «Зенита» Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук провели занятие с самой младшей командой клубной академии.

Тимощук и Аршавин сыграли с детьми двусторонний матч, выступая за разные команды. Победила дружина Тимощука.

«Эмоции от такой тренировки самые искренние и радостные. Хотелось давно провести тренировку с маленькими воспитанниками нашей Академии, которые только делают свои первые шаги в футболе.

Очень приятно было посмотреть, как ребята работают с мячом и выполняют просьбы своего тренера. Поэтому мы с Андреем старались не вмешиваться в учебный процесс, а просто поиграли с ними в футбол. Думаю, для ребят это было интересно и полезно», — сказал Тимощук.