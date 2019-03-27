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Аршавин и Тимощук провели тренировку с младшей командой академии «Зенита»

вчера, 20:28

Тренеры «Зенита» Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук провели занятие с самой младшей командой клубной академии.

Тимощук и Аршавин сыграли с детьми двусторонний матч, выступая за разные команды. Победила дружина Тимощука.

«Эмоции от такой тренировки самые искренние и радостные. Хотелось давно провести тренировку с маленькими воспитанниками нашей Академии, которые только делают свои первые шаги в футболе.

Очень приятно было посмотреть, как ребята работают с мячом и выполняют просьбы своего тренера. Поэтому мы с Андреем старались не вмешиваться в учебный процесс, а просто поиграли с ними в футбол. Думаю, для ребят это было интересно и полезно», — сказал Тимощук.

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Все комментарии
ROBERTUSA
ROBERTUSA
   717 / 835
сегодня в 00:58
а шутки про чипсы где? неужели все? ура
St David
St David
   703 / 835
вчера в 22:11
Тимощук красава
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 835
вчера в 20:48
Аршавину старших пора тренеровать.
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 20:43
Радость мальчишкам
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