Сульшер утвержден на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что Оле-Гуннар Сульшер утвержден на должности главного тренера команды, как это и ожидалось ранее.
Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на три года.
Напомним, что Сульшер принял «Ман Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуриньо. Его контракт изначально был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.
Но ва-банк понятен.
Но ва-банк понятен.
Тем более что он свой в этой команде.
Тем более что он свой в этой команде.
Следующий сезон покажет, что он за тренер, не этот!
Следующий сезон покажет, что он за тренер, не этот!