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Сульшер утвержден на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:15

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что Оле-Гуннар Сульшер утвержден на должности главного тренера команды, как это и ожидалось ранее.

Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на три года.

Напомним, что Сульшер принял «Ман Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуриньо. Его контракт изначально был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   490 / 804
вчера в 20:50
Давай жми
Zakeroni79
Zakeroni79
вчера в 20:12
Сольскьяера с повышением! он доказал еще с Мельде, что тренер неплохой!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:58
ну всё оформили официальный брак теперь развод не загорами
Sergey Z
Sergey Z
   201 / 804
вчера в 19:47
Игрок, был, хороший! А, как тренер, время покажет!
sir_Alex
sir_Alex ответил dzvinka
   25 / 804
вчера в 18:32
чудно, лучше моура конечно же, более того - лучше гигзов и скоулзов всяких, ибо у Сульшера больше тренерского опыта и весьма успешного, ну а там видно будет. Следующий сезон покажет, что он за тренер, не этот!
Хуже Маура надо постараться поискать! 😂😂😂
ЮЗИК
ЮЗИК
   101 / 804
вчера в 18:18
Теперь пусть оправдывает доверие
particular
particular
   6 / 804
вчера в 18:17
Понимание доверия руководства, прибавит стабильности и вдохновения тренеру..:))
Incredulous
Incredulous
   129 / 804
вчера в 17:45
Зачем, если контракт был расчитан до конца сезона. Можно было приглядеться, чтобы не получилось как с Солари в Реале.
Roman73
Roman73
   168 / 804
вчера в 17:30
Рано !
Но ва-банк понятен.
alexamit
alexamit
   554 / 804
вчера в 16:49
Удачи!Игрок был великолепный,хотя в основном выходил на замены.
Evilhuman
Evilhuman
   41 / 804
вчера в 16:18
Много тренеров уже пробовали и лучше от этого не было, правильно что Сульшера оставили, да и не понятно на кого менять, а так от добра добра не ищут,атмосфера хорошая ,команда играет, удачи и трофеев вместе с МЮ
la_masia
la_masia ответил cska plus
   115 / 804
вчера в 16:09
Его уровень Московский Ипподромный Клуб
myst5
myst5 ответил NK_505s
   406 / 804
вчера в 16:08
Вот именно 3 месяца . Это рано говорить как о тренере сульшер пока тоже ноль . Да он преобразил команду но это обычное явление при Ван гале тоже всех в предсезонке били при моуре тоже хорошо начинали . Но чем все кончилось . Как тренера рано его ещё оценивать .
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   393 / 804
вчера в 16:00
Не очевидное назначение
drug01
drug01
   104 / 804
вчера в 16:00
В добрый путь удачи!
beefs
beefs
   111 / 804
вчера в 15:58
Спркрйно доигрывай чемптонат, удачи!!!
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   357 / 804
вчера в 15:53
Он всегда был Джокером этой Команды в 2000-х... - Заслуженно!
handreb
handreb
   72 / 804
вчера в 15:35
Удачи МЮ!
Pervomaez
Pervomaez
   714 / 804
вчера в 15:31
Так да и так, как будет так будет, но есть большое сомнение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 804
вчера в 15:30
Очень рад за норвега! И игрок был хороший, и тренер толковый!
feris1
feris1
   221 / 804
вчера в 15:13
Он заслужил быть главным тренером в МЮ!
Тем более что он свой в этой команде.
Санчо Панса
Санчо Панса
   77 / 804
вчера в 15:06
Что было вполне ожидаемо! Оле - Гуннар себя показал с хорошей стороны и доказал, что является отличным и перспективным специалистом. Успехов ему и побед вместе с Манчестер Юнайтед!
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   282 / 804
вчера в 14:45
Не понимаю трёп про то, что рано назначили?!?!? Что сейчас,что на конец сезон Сулшер идеальный кандидат по всем параметрам!
mangoх12
mangoх12 ответил Литейный 4
   30 / 804
вчера в 14:42
Пока фарт на стороне норвежца. Гыгыгы
скорее судьи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 804
вчера в 14:29
Челс дает результат, так нафик нужны престарелые мЭтры с чумачечими зряплатами?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 804
вчера в 14:29
Пока фарт на стороне норвежца. Гыгыгы
dzvinka
dzvinka
   60 / 804
вчера в 14:24
чудно, лучше моура конечно же, более того - лучше гигзов и скоулзов всяких, ибо у Сульшера больше тренерского опыта и весьма успешного, ну а там видно будет.
Следующий сезон покажет, что он за тренер, не этот!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов ответил STVA 1
   149 / 804
вчера в 14:22
Правильный выбор
это точно
MaxForCSKA
MaxForCSKA
   547 / 804
вчера в 14:21
я уж думал пока лч не возьмет, его не назначат
311
311
   37 / 804
вчера в 14:13
Поздравления Сульшеру. Поглядим на него!)
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