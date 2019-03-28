Сульшер утвержден на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:15

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что Оле-Гуннар Сульшер утвержден на должности главного тренера команды, как это и ожидалось ранее.

Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на три года.

Напомним, что Сульшер принял «Ман Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуриньо. Его контракт изначально был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.