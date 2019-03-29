Габулов: «Клуб из Северной Осетии в будущем должен выступать в РПЛ»

Министр спорта Северной Осетии, бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о перспективах владикавказского «Спартака».
Команда из Северной Осетии должна в перспективе выступать в Премьер-Лиге. В таких делах невозможно ставить жёсткие дедлайны. Футбол – это непредсказуемая игра. Когда я пришёл на пост министра, «Спартак» отыграл уже половину сезона и шёл на 11-12-м месте. Говорить, что мы решим задачу выхода в ФНЛ уже в нынешнем чемпионате, просто невозможно. Сейчас цель – хорошо завершить сезон. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб поднимался вверх в короткие сроки. Но это не должно идти в ущерб нашим собственным воспитанникам. Развитие должно происходить постепенно.
Для того чтобы решать задачи, не всегда нужны большие деньги. Бюджет будет строго таким, какой необходим для решения поставленных целей. Будем решать задачи за счёт футбола, игры и, конечно, стабильного финансирования. Сегодня у нас есть хорошие воспитанники, несколько качественных игроков пополнили состав команды, есть молодой амбициозный тренер (Прим. — Спартак Гогниев). Этот специалист только набирается опыта, но задерживаться во второй лиге надолго не собирается. Также у нас много болельщиков, которые с нетерпением ждут возрождения футбола в республике. Есть поддержка руководства республики и людей, которые верят в проект футбольного клуба. Надеюсь, все эти факторы помогут нам возродить большой футбол в Осетии.
Помимо того, Алания чемпион России и дважды занимала второе место.
Помимо того, Алания чемпион России и дважды занимала второе место.
Это из каких соображений именно "должна"? ))
Это из каких соображений именно "должна"? ))
Сколько раз я слышал такое, а потом вижу, вторая лига почти все свои воспитанники, ФНЛ уже больше чем пол состава приглашённые игроки, а если в РПЛ команда собралась, то 2-3 максимум и якобы в дубле подающая большие надежды молодёжь.
Теперь насчёт денег, а где сейчас Ваша команда? Почему ранее Вам нужны были деньги, а теперь всё по другому? Что бы играть в РПЛ нужны большие деньги, а на, что то больше, то нужно ещё больше денег!
Запомни без денег, Вы будите только своими воспитанниками другие клубы кормить, а сами будите, примерно там где сейчас!
Сколько раз я слышал такое, а потом вижу, вторая лига почти все свои воспитанники, ФНЛ уже больше чем пол состава приглашённые игроки, а если в РПЛ команда собралась, то 2-3 максимум и якобы в дубле подающая большие надежды молодёжь.
Теперь насчёт денег, а где сейчас Ваша команда? Почему ранее Вам нужны были деньги, а теперь всё по другому? Что бы играть в РПЛ нужны большие деньги, а на, что то больше, то нужно ещё больше денег!
Запомни без денег, Вы будите только своими воспитанниками другие клубы кормить, а сами будите, примерно там где сейчас!
Он выступал в первой лиге СССР.
Осетия дала советскому футболу несколько славных имён.
Калоев, Зазроев я их не застал, играли за Динамо Тбилиси,
За Динамо же играл лучший из осетин -Владимир Гуцаев.
На излёте Союза в Кутаиси начал свою карьеру Аджоев.
Это были юго-осетинцы.
С севера отличились Газзаев и Черчесов.
Неплохие ребята, но сейчас республика не набирает игроков на команду, хотя бы пол-состава должны быть свои.
Но в целом Северный Кавказ может держать одну-две команды в премьер-лиге.
Он выступал в первой лиге СССР.
Осетия дала советскому футболу несколько славных имён.
Калоев, Зазроев я их не застал, играли за Динамо Тбилиси,
За Динамо же играл лучший из осетин -Владимир Гуцаев.
На излёте Союза в Кутаиси начал свою карьеру Аджоев.
Это были юго-осетинцы.
С севера отличились Газзаев и Черчесов.
Неплохие ребята, но сейчас республика не набирает игроков на команду, хотя бы пол-состава должны быть свои.
Но в целом Северный Кавказ может держать одну-две команды в премьер-лиге.