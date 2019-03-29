Габулов: «Клуб из Северной Осетии в будущем должен выступать в РПЛ»

Министр спорта Северной Осетии, бывший вратарь сборной России рассказал о перспективах владикавказского «Спартака».

Команда из Северной Осетии должна в перспективе выступать в Премьер-Лиге. В таких делах невозможно ставить жёсткие дедлайны. Футбол – это непредсказуемая игра. Когда я пришёл на пост министра, «Спартак» отыграл уже половину сезона и шёл на 11-12-м месте. Говорить, что мы решим задачу выхода в ФНЛ уже в нынешнем чемпионате, просто невозможно. Сейчас цель – хорошо завершить сезон. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб поднимался вверх в короткие сроки. Но это не должно идти в ущерб нашим собственным воспитанникам. Развитие должно происходить постепенно.

Для того чтобы решать задачи, не всегда нужны большие деньги. Бюджет будет строго таким, какой необходим для решения поставленных целей. Будем решать задачи за счёт футбола, игры и, конечно, стабильного финансирования. Сегодня у нас есть хорошие воспитанники, несколько качественных игроков пополнили состав команды, есть молодой амбициозный тренер (Прим. — Спартак Гогниев). Этот специалист только набирается опыта, но задерживаться во второй лиге надолго не собирается. Также у нас много болельщиков, которые с нетерпением ждут возрождения футбола в республике. Есть поддержка руководства республики и людей, которые верят в проект футбольного клуба. Надеюсь, все эти факторы помогут нам возродить большой футбол в Осетии.