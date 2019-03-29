Аджоев: «Создали больше голевых моментов, чем соперник»

Президент тульского «Арсенала» прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Очень важная игра для нас. Матч получился непростым, было много единоборств, в которых нужно было не уступить, и мы справились с этой задачей. В целом создали больше голевых моментов, чем соперник, поэтому на гол, безусловно, наиграли. И забитый мяч, кстати, получился очень красивым. Он стал результатом великолепной, эффектной комбинации, во время которой ребята продемонстрировали идеальное взаимопонимание. Благодарен команде за эту игру, всех — с победой!