Россия. Премьер-Лига 2018/2019

Аджоев: «Создали больше голевых моментов, чем соперник»

29 марта 2019, 21:46
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Очень важная игра для нас. Матч получился непростым, было много единоборств, в которых нужно было не уступить, и мы справились с этой задачей. В целом создали больше голевых моментов, чем соперник, поэтому на гол, безусловно, наиграли. И забитый мяч, кстати, получился очень красивым. Он стал результатом великолепной, эффектной комбинации, во время которой ребята продемонстрировали идеальное взаимопонимание. Благодарен команде за эту игру, всех — с победой!

Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
30 марта 2019 в 08:20
Теперь уже можно помечтать о многом.
EAGinLE
EAGinLE
30 марта 2019 в 01:02
Раньше думал : Зачем нам АДжоев .
После удачных аренд думаю : Пусть Динамо М в слюне захлебнется .
EAGinLE
EAGinLE
29 марта 2019 в 23:04
Арсенал с победой , молодцы .
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
29 марта 2019 в 22:53
вылез рассказать про дог
Zenit_84
Zenit_84
29 марта 2019 в 22:21
Матч Арсенал Лондон - Арсенал Тула ждем...
КЭТиК
КЭТиК
29 марта 2019 в 21:47
Тула рвется в еврокубки.
