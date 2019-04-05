Мохаммед Сиссоко: «Если бы я мог что-то изменить, то не переходил бы в ПСЖ»

Полузащитник Мохаммед Сиссоко вспомнил о своем переходе из «Ювентуса» в ПСЖ в 2011 году, после которого его карьера стала угасать.
Сиссоко играл в ПСЖ до 2013 года, после чего сменил почти десяток клубов, а сейчас 34-летний футболист играет в Гонконге.
Ситуация в ПСЖ меня расстроила. После «Ливерпуля» и «Ювентуса» я приехал в Париж, чтобы помочь возродить клуб, но играл там не слишком много. Если бы я мог что-то изменить, то не переходил бы в ПСЖ. Я верил в катарский проект и не осознавал, что в «Ювентусе» всё было хорошо. Мне нужно было остаться в «Юве».