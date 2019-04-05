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Мохаммед Сиссоко: «Если бы я мог что-то изменить, то не переходил бы в ПСЖ»

сегодня, 13:19

Полузащитник Мохаммед Сиссоко вспомнил о своем переходе из «Ювентуса» в ПСЖ в 2011 году, после которого его карьера стала угасать.

Сиссоко играл в ПСЖ до 2013 года, после чего сменил почти десяток клубов, а сейчас 34-летний футболист играет в Гонконге.

Ситуация в ПСЖ меня расстроила. После «Ливерпуля» и «Ювентуса» я приехал в Париж, чтобы помочь возродить клуб, но играл там не слишком много. Если бы я мог что-то изменить, то не переходил бы в ПСЖ. Я верил в катарский проект и не осознавал, что в «Ювентусе» всё было хорошо. Мне нужно было остаться в «Юве».

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BagioR
BagioR
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сегодня в 15:35
Лучше Юве уже ничего не будет
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