Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.

Впервые мы встретились в магазине Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Через несколько дней мы встретились на мероприятии другого бренда. Тогда я была не на работе, и мы смогли поговорить в непринужденной обстановке. Это была любовь с первого взгляда для каждого из нас.

Мой дом там, где моя семья. Я счастлива рядом со своими детьми и любимым. Наш дом - наша крепость. Это храм, построенный с любовью.