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Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану

сегодня, 13:30

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.

Впервые мы встретились в магазине Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Через несколько дней мы встретились на мероприятии другого бренда. Тогда я была не на работе, и мы смогли поговорить в непринужденной обстановке. Это была любовь с первого взгляда для каждого из нас.

Мой дом там, где моя семья. Я счастлива рядом со своими детьми и любимым. Наш дом - наша крепость. Это храм, построенный с любовью.

Родригес также добавила, что обычно проводит день присматривая за детьми, после обеда она посещает спортзал и спа-центр, а вечером смотрит с Роналду телевизор.

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Все комментарии
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   271 / 920
сегодня в 17:19
Милахи , смотрят телевизор)) а ночью проткнутый улетает в марокко
112910415
112910415
   89 / 920
сегодня в 17:14
контракт запрещает отвечать более подробно
4RT
4RT ответил cevin cigan
   389 / 920
сегодня в 16:48
Ты их там видел? Сам то туда зачем приходил?
Тебя с ними разнимал
VV V
VV V
   161 / 920
сегодня в 16:40
У "проткнутого" может быть только трансвестит, а не девушка.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил cevin cigan
   157 / 920
сегодня в 16:12
Ты их там видел? Сам то туда зачем приходил?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       157 / 920
    сегодня в 16:10
    Эта была любовь с первого чека. Сумма контракта не разглашается.
    Igo0rek
    Igo0rek
       146 / 920
    сегодня в 15:27
    Сколько пафосных аллегорий...
    Пулково-2
    Пулково-2
       713 / 920
    сегодня в 14:49
    У Роналдо есть девушка????
    wingback
    wingback
       141 / 920
    сегодня в 14:38
    Родригес также добавила, что обычно проводит день присматривая за детьми, после обеда она посещает спортзал и спа-центр, а вечером смотрит с Роналду телевизор.
    ____________________________________________________________________

    И ВСЁ! Ахахахаахах!
    yrasikos22
    yrasikos22
       184 / 920
    сегодня в 14:23
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       222 / 920
    сегодня в 14:20
    в этой паре не понятно, кто кому вдувает.
    dzvinka
    dzvinka
       47 / 920
    сегодня в 14:01
    ахахахаха, не плохо так бабенка из продавцов консультантов скакнула))) ща любые басни будет рассказывать о "мужике" Кристине)))
    cevin cigan
    cevin cigan ответил 4RT
       60 / 920
    сегодня в 13:56
    В магазине из-за стрингов подрались
    Ты их там видел? Сам то туда зачем приходил?
    CSKA2012
    CSKA2012
       355 / 920
    сегодня в 13:50
    Он просто ее няней нанял пока педрит очередного итальянского мальчика )))
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       34 / 920
    сегодня в 13:47
    ПОМОГЛА КРИШТИАНЕ ВЫБРАТЬ СТРИНГИ ОТ ГУЧЧИ И СТАЛА ЕМУ ЖЕНОЙ

    ГЫ-ГЫ
    4RT
    4RT
       389 / 920
    сегодня в 13:45
    В магазине из-за стрингов подрались
    161регион
    161регион
       44 / 920
    сегодня в 13:40
    Дожились,на соккере статьи с женских журналов печатают)))
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       45 / 920
    сегодня в 13:36
    красивая легенда,чтобы в сми кристину пореже пид...м называли
    ,ведь к счастью,еще далеко не вся европа приняла терпимость к заднеприводным )
    neomessi
    neomessi
       169 / 920
    сегодня в 13:34
    Замечательно! Счастья вам и детишек побольше.
    Шанхай Шеньхуа
    Шанхай Шеньхуа
       830 / 920
    сегодня в 13:34
    У пупсиков девушек нет одни Педры
    Denkuz
    Denkuz
       121 / 920
    сегодня в 13:30
    Девушка Роналду не ЖигО?
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