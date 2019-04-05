Колашинац: «„Арсенал“ заслуживает быть в четверке»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац считает, что его команда заслужила по итогам сезона в АПЛ быть в четверке.
Напомним, что в прошлом туре «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом». «Канониры» на данный момент располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.
Сейчас мы находимся на том месте, на котором хотим быть по окончании сезона. В последних играх мы продемонстрировали неплохой футбол, добились нужных результатов. Необходимо продолжать в том же духе. До конца сезона в АПЛ осталось семь игр. Мы настроены взять в этих матчах как можно больше очков.