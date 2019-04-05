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Колашинац: «„Арсенал“ заслуживает быть в четверке»

сегодня, 17:51

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац считает, что его команда заслужила по итогам сезона в АПЛ быть в четверке.

Напомним, что в прошлом туре «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом». «Канониры» на данный момент располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.

Сейчас мы находимся на том месте, на котором хотим быть по окончании сезона. В последних играх мы продемонстрировали неплохой футбол, добились нужных результатов. Необходимо продолжать в том же духе. До конца сезона в АПЛ осталось семь игр. Мы настроены взять в этих матчах как можно больше очков.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил ZaZizu
   428 / 920
сегодня в 19:31
До ливера 16 очков. Ты серьезно?!!!
ZaZizu
ZaZizu ответил BenderBender
   459 / 920
сегодня в 18:57
ты календарь мс и Клоппа для начала глянь, вспомни математику,а потом умничай,трезвенник!
BenderBender
BenderBender ответил ZaZizu
   428 / 920
сегодня в 18:51
Вторыми? Это что должно произойти? Ливер всё проиграет, а арсенал всё выиграет? Человек трезво рассуждает. А не как ты.
ZaZizu
ZaZizu
   459 / 920
сегодня в 18:44
сколько было уже таких сезонов:мы заслуживаем,мы ради Деда порвём всех, мы в чемпионской гонке до конца. ....ничему вас Футбол не учит,молчите и делайте своё дело! И аочему именно речь о 4ой строчке?С учётом календаря двух первых строчек, нужно молча ставить задачу быть вторыми!
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 920
сегодня в 18:10
МЮ и Челси сами отстанут
kotmyshka
kotmyshka
   188 / 920
сегодня в 18:08
Вперед и с песней...
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