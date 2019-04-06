Афанасьев: «Сегодня будет боевая ничья в дерби»

Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал московское дерби, которое состоится сегодня в рамках 22-го тура РПЛ .

Будет боевая ничья: либо 2:2, либо 3:3. Редко в дерби бывает такой счёт, но нас ждёт захватывающая игра. Уважаю обе команды, они сейчас находятся в неплохом состоянии. Ничья ЦСКА с «Уфой» — несчастье. «Армейцы» обязаны были выиграть. Может, ребята расслабились под конец игры, потому что в целом матч шёл очень легко. Не думаю, что после упущенной победы ЦСКА находится в психологической яме. Наоборот, команда ещё раз убедилась в том, что надо играть до конца. «Армейцам» есть что и кому доказывать: самим себе, тренерам, болельщикам. Футболисты понимают, что должны расти, а обидная неудача должна раззадорить.



Помешает ли ЦСКА , что «Спартак» играет дома? После выездного матча с «Реалом» ЦСКА уже никакие болельщики не страшны. То, что будет на «Открытии», — лишь пятая часть того, что было на стадионе в Испании. Это ребят не запугает нисколько.